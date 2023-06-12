Почему мы не можем 'поставити запитання' рассказал языковед Авраменко

Языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить - "питання" или "запитання".

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"питання" или "запитання" / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот

Довольно часто в украинском языке звучат конструкции "поставити запитання", "запиталися", однако они вовсе неправильные.

Языковед Авраменко рассказал, как правильно задать вопрос в украинском языке.

Согласно утверждениям эксперта, несмотря на то, что довольно часто люди говорят "ми запиталися" - эта конструкция является неправильной и более походит на "выбрык" моды. По этой причине не стоит употреблять это слово, оно не литературное.

А вот что касается "питання" и "запитання" - необходимо запомнить совсем немного.

В значении вопроса, который требует ответа к кому-то - эти слова синонимы.

Поэтому правильно и "поставити питання" и "поставити запитання",- добавляет языковед.

Однако в значении проблемы, которую нужно решить - можно использовать только слово "питання".

Обратите внимание - порушити/поставити питання, но ни в коем случае не "запитання", - сказал Авраменко.

Смотрите видео, в котором Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить:

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