Почему мы не можем 'поставити запитання' рассказал языковед Авраменко

Довольно часто в украинском языке звучат конструкции "поставити запитання", "запиталися", однако они вовсе неправильные.
Языковед Авраменко рассказал, как правильно задать вопрос в украинском языке.
Согласно утверждениям эксперта, несмотря на то, что довольно часто люди говорят "ми запиталися" - эта конструкция является неправильной и более походит на "выбрык" моды. По этой причине не стоит употреблять это слово, оно не литературное.
А вот что касается "питання" и "запитання" - необходимо запомнить совсем немного.
В значении вопроса, который требует ответа к кому-то - эти слова синонимы.
Поэтому правильно и "поставити питання" и "поставити запитання",- добавляет языковед.
Однако в значении проблемы, которую нужно решить - можно использовать только слово "питання".
Обратите внимание - порушити/поставити питання, но ни в коем случае не "запитання", - сказал Авраменко.
Смотрите видео, в котором Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить:
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