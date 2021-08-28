Почему людям нужно есть семечки - ответ гастроэнтеролога

Семечки, говорит медик, можно употреблять каждодневно, добавляя, например, в салаты или супы, однако категорически не стоит их обрабатывать огнем.
Семена различных растений оказывают положительное влияние на сексуальное желание мужчин, кожу и мешают развитию деменции. Об этом заявила диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская, сообщает портал Москва 24.
"Тыквенные семечки содержат цинк, который участвует в выработке тестостерона, поэтому для повышения мужской потенции они просто необходимы. Для женщин цинк будет полезен тем, что очень хорошо помогает в сохранении красоты волос и ногтей", — заявила врач.
Она добавила, что эти семечки можно употреблять каждодневно, добавляя, например, в салаты или супы, однако категорически запретила их термическую обработку.
Подсолнечные семена содержат витамин Е — антиоксидант, который замедляющий старение организма. В 100 граммах семечек суточная норма витамина превышается в два раза, однако, по словам диетолога, это не несет никакого вреда для организма. С возрастом потребность в витамине Е повышается.
Читайте такжеКак семечки влияют на организм и при чем тут аппендицит
Напомним, ранее врачи назвали пять преимуществ для здоровья тыквенных семечек.
Также медики назвали людей, которым полезно есть семечки подсолнуха.
Ученые рассказали о пользе семян льна для организма.