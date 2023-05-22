Почему люди не выбрасывают бутылки из-под пива: что из них делают

Возможности творчества с бутылками из-под пива бесконечны. Мы расскажем только о некоторых из них.

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Как повторно использовать бутылки из-под пива / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Бутылки из-под пива, которые обычно выбрасывают в мусорку, могут стать ценными ресурсами для творческих идей и полезных лайфхаков.

Мы нашли несколько интересных способов повторного использования стеклянных бутылок, которые помогут вам сэкономить деньги и упростить вашу жизнь.

Садоводство

Пустые бутылки могут стать отличными горшками для растений. Заполните их почвой и сажайте в них цветы, травы или даже овощи. Благодаря прозрачным стенкам бутылки, вы сможете наблюдать за корнями растений и контролировать их развитие.

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Декоративные элементы

Бутылки из-под пива можно использовать для создания уникальных декоративных элементов. Закрасьте их в яркие цвета или украсьте красивыми узорами и использовать в качестве ваз, свечных подсвечников или даже как элементов настольного декора.

Хранение

Бутылки из-под пива прекрасно подходят для хранения мелких предметов. Они могут использоваться в качестве контейнеров для канцелярских принадлежностей, кухонных принадлежностей, мелких запасных частей и многого другого. Просто оставьте крышку или замените ее на крышку с дозатором для удобства.

Крафтовые проекты

Бутылки из-под пива идеально подходят для различных крафтовых проектов. Они могут быть использованы для создания уникальных светильников, подставок для свечей, подвесных садов или даже миниатюрных террариумов. Вам может быть интересно: