Почему куры плохо несутся и как заставить их давать больше яиц: ответы на все вопросы

Дело в том, что даже самая продуктивная курица не может снести больше одного яйца в день.

Почему куры несут максимум 1 яйцо в день / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Каждая хозяйка, которая хочет завести кур с целью дальнейшего сбора яиц, должна обращать внимание на то, как часто куры несут яйца и какая порода является самой продуктивной.

Конечно, очень важно, чтобы куры содержались в правильных условиях, были накормлены, имели доступ к чистой воде. Но несмотря на всё выше перечисленное, больше одного яйца в день курица не сможет снести, даже если вы очень этого захотите.

Какая порода кур несет больше всего яиц

Считается, что самыми плодоносными являются куры леггорн. Такие куры могут снести даже 371 яйцо в год. В то время как обычные куры, которых разводят для получения мяса, несут в год 100-120 яиц. Но чаще всего яйца этих кур отправляют на инкубацию.

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Почему куры несут не больше 1 яйца в день

Даже с учетом наилучших условий для содержания куры не смогут снести больше 1 яйца в день. Все дело в процессе образования яйца. Этот период растягивается на 23-26 часов. За это время должны сформироваться не только белок и желток, но также и скорлупа.

После того как курица снесла яйцо, формирование нового начинается примерно через 30 минут.

Почему куры не несутся

На самом деле существует очень много причин, из-за которых куры могут перестать нести яйца. На этот процесс могут повлиять даже условия их содержания. Если в помещении будет холодно или темно, то они могут даже умереть. Помещение нужно постоянно проветривать, чистить от грязи и фекалий.

Кроме того на продуктивность могут повлиять сезонные изменения. Так, например, когда время освещения сокращается (осень-зима), то птицы просто не успевают съесть дневную норму зерна и меньше двигаются, что и влияет на яйценосткость.

Во время осенней или весенней линьки, когда у кур начинается рост нового пера, они начинают меньше нести яиц или вообще прекращают яйцекладку. Это связано с тем, что куры начинают тратить слишком много энергии.

Повышение температуры в помещение также негативно влияет на кур. У них появляется инстинкт насиживания. Они начинают долго задерживаться в гнезде, могут прекратить нести яйца и садятся на гнездо, чтобы высиживать потомство.

Другими причинами, которые могут повлиять на количество яиц могут быть:

болезни,

отсутствие доступа к воде,

плохое питание.

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