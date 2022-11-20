Почему краснеет лицо и "горит": 5 способов избавиться от неприятности

Почему краснеет лицо и горит

Чистая и свежая кожа с легким румянцем на лице – мечта многих. Иногда румянец превращается в настоящую проблему в виде пылающих щек или всего лица. Причин такому развитию событий много. Мы предлагаем разобраться в вопросе, почему краснеет лицо и горит, а также изучить способы, как можно избавиться от этой проблемы.

Краснеет лицо: причины

Стоит отметить, что причины, по которым краснеет и горит кожа лица делятся на две группы – внутренние (болезни и состояния), а также внешние. Пугаться румяных щек в морозную погоду не нужно, а вот если покраснение не проходит, нарастает ощущение пылания щек, лба, области подбородка, губ, нужно насторожится.

Первая группа причин – это внутренние. В данном случае это может быть волнение, чувство стеснения и другие психологически дискомфортные состояния. Также красное лицо – признак какой-то болезни. Патологий, вызывающих дискомфорт может быть много.

В первую очередь называют причину гиперемии верхнего слоя эпидермиса – прилив крови в капилляры, которые расположены близко к поверхности. В этом случае говорят, что краснеет лицо из-за давления. Высокое артериальное давление может быть вызвано, как нервозным состоянием, волнением, так и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Если данная проблема повторяется, нужно обратиться к врачу.

Краснеет лицо от нервов – это еще одна причина. Повышенное сердцебиение приводит к ускорению кровяного давления и приливу крови к лицу. Такая неприятность не несет опасности жизни и здоровью.

Сюда же относится и аллергическая реакция на продукты питания, например, на косметические средства. В этом случае также нужно обратиться к врачу. Он выпишет антигистаминные препараты и диету.

Вторая группа причин – внешние. Сюда можно отнести солнечные ожоги. Покраснение кожи и ощущение жжения вызываются длительным пребыванием на солнце. Также краснеет лицо и горит после попадания на кожу химических средств, проявления раздражения.

Помимо этого, вызывать неприятные ощущения на лице могут алкогольные напитки, курение и другие вредные привычки.

Горит лицо: как избавиться от проблемы

Если со здоровьем все в порядке, а лицо краснеет и горит, то рекомендуется умыться прохладной водой и успокоиться. Если же речь идет о физиологических причинах, то нужно установить причину, придерживаться правил правильного питания и здорового образа жизни.

Если причиной является заболевание, нужно обратиться за медицинской помощью и не искать ответ на вопрос почему краснеет лицо и как избавиться от этого.

Не дать коже раскраснеться поможет несколько простых и доступных всем приемов:

научиться контролировать эмоции – сделать усилие над собой; избавиться от вредных привычек – забыть об алкоголе и курении; не экспериментировать с косметическими средствами; защищать кожу от попадания на нее химических веществ; обратиться к врачу за помощью и пройти обследования.

Когда "горит" и краснеет лицо можно сделать успокаивающую прохладную маску из гипоаллергенных ингредиентов – овсянки, свежего огурца, картофеля.

Краснеет лицо без причины: народные приметы

Как ни странно, но проблема может появляться независимо от состояния человека. Неконтролируемый процесс получил название блашинг-синдром. Параллельно с ним развивается боязнь покраснения кожи – эритрофобия.

В народе говорят, что краснеет лицо без причины, когда:

о человеке говорят посторонние – распускают сплетни, обсуждают или даже "перемывают кости";

"гореть" лицо может и предвещая своему владельцу неприятности, слезы;

пылать может одна сторона лица – если правая, то это значит, что любимый человек признается в чувствах, если левая, значит кто-то имеет недобрые намерения.

Считается, что если угадать, кто думает о тебе, то краснота и жжение сразу же пройдут.