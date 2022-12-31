Почему колбаски называют охотничьими, а колбасу - докторской

Привычные для нас названия продуктов придумывали очень давно, но многие даже не предполагают, почему, например, колбасу в СССР называли докторской.
Мы решили разобраться, откуда пошли такие интересные названия для самых популярных колбас.
Почему колбасу называют докторской?
Докторская колбаса появилась в СССР и предназначалась "больным, подорвавшим здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма". Первая палка "докторской" сошла с конвейера в далеком 1936 году.
Рецепт такой колбасы был довольно сбалансирован, в 100 кг колбасы содержалось:
- 25 кг говядины высшего сорта
- 70 кг полужирной свинины
- 3 кг яиц
- 2 кг коровьего молока
Рецептура колбасы неоднократно менялась - далеко не все производят ее по ГОСТу, а чаще всего следуют ТУ, индивидуально разработанным на каждом предприятии.
Почему колбаски называют охотничьими?
Охотничьи колбаски придумали почти сто лет назад в Польше. Некоторые ошибочно думают, что они готовятся из охотничьих трофеев, но это не так. Просто они сделаны для охотников, туристов, поскольку их легко брать с собой, они не портятся и очень сытные.
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