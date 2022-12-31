Мы решили разобраться, откуда пошли такие интересные названия для самых популярных колбасных изделий.

Почему колбаски называют охотничьими, а колбасу - докторской / pixabay.com

Привычные для нас названия продуктов придумывали очень давно, но многие даже не предполагают, почему, например, колбасу в СССР называли докторской.

Мы решили разобраться, откуда пошли такие интересные названия для самых популярных колбас.

Почему колбасу называют докторской?

Докторская колбаса появилась в СССР и предназначалась "больным, подорвавшим здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма". Первая палка "докторской" сошла с конвейера в далеком 1936 году.

Рецепт такой колбасы был довольно сбалансирован, в 100 кг колбасы содержалось:

25 кг говядины высшего сорта

70 кг полужирной свинины

3 кг яиц

2 кг коровьего молока

Рецептура колбасы неоднократно менялась - далеко не все производят ее по ГОСТу, а чаще всего следуют ТУ, индивидуально разработанным на каждом предприятии.

Почему колбаски называют охотничьими?

Охотничьи колбаски придумали почти сто лет назад в Польше. Некоторые ошибочно думают, что они готовятся из охотничьих трофеев, но это не так. Просто они сделаны для охотников, туристов, поскольку их легко брать с собой, они не портятся и очень сытные.

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