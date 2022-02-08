Почему киви нужно есть каждый день: врач назвал чрезвычайные свойства популярного фрукта

В киви больше витамина С, чем в апельсине / ua.depositphotos.com

Киви - очень полезный фрукт, которому не уделяют должного внимания, хотя он богат важными питательными веществами и оказывает положительное влияние на организм при регулярном потреблении.

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Олег Швец рассказал на своей странице в Facebook все о пользе киви.

Киви - польза

Киви содержит такие важные нутриенты как пищевые волокна, витамин С, фолат, медь, калий, антиоксиданты, витамин Е и витамин К. Семена плодов и кожица съедобны, хотя из-за ее текстуры люди преимущественно потребляют только мякоть фруктов.

Киви - калорийность

В 100 г сырых плодов киви содержится всего 61 калория, а также 0,5 г жира, 3 мг натрия, 15 г углеводов, 9 г сахара, 3 г пищевых волокон, 1,1 г белка.

В киви больше витамина С, чем в апельсине, он отвечает за рост и восстановление тканей организма, а также за поддержание иммунной системы. Также плод содержит большое количество витамина К - жирорастворимого витамина, регулирующего свертываемость крови, метаболизм и уровень кальция в крови.

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Кроме того в киви содержится медь, которая вместе с железом формирует красные кровяные тельца, поддерживает здоровье костей, нервной системы, оптимальную иммунную функцию, а также способствует усвоению железа. Киви также содержит умеренное количество фолиевой кислоты и калия.

Почему киви нужно есть каждый день

Предотвращает чрезмерное свертывание крови

Доказано, что киви предотвращает свертываемость крови и контролирует кровяное давление, уменьшая количество липидов в крови, не ухудшая при этом соотношение протективных и вредных фракций холестерина.

Обычно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний рекомендуют пить аспирин, который может вызвать повреждения и язвы в слизистых оболочках желудочно-кишечного тракта. Исследования показывают, что потребление 2-3 плодов киви в день может заменить ежедневный профилактический прием аспирина, чтобы разредить кровь и улучшить здоровье сердца.

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Киви помогает при астме

Наличие большого количества витамина С и антиоксидантов в киви может помочь контролировать симптомы астмы. У тех людей, которые регулярно употребляют киви, улучшается работа легких.

Киви улучшает пищеварение

Киви содержит большое количество пищевых волокон, что делает его полезным для улучшения пищеварения. Также плоды киви содержат ферменты, помогающие эффективно расщеплять белки в кишечнике.

"Поэтому после большой порции пищи рекомендуется съесть киви, поскольку этот плод способствует расщеплению жестких белков из мяса и рыбы, часто вызывающих вздутие живота", - рассказал врач.

Киви регулирует кровяное давление

Высокое давление является фактором риска инсульта, инфаркта и главной причиной смерти людей. Исследование показало, что у тех людей, которые ели по три киви в день в течение восьми недель, наблюдалось снижение диастолического и систолического артериального давления.

Киви поддерживает иммунитет

Витамин С защищает клетки от повреждения свободными радикалами в организме. Он отвечает за рост и восстановление тканей и обеспечивает поддержку иммунной системы. Регулярное употребление киви может эффективно защитить от бактериальных и вирусных инфекций, сезонной простуды, гриппа и способствует лучшему сопротивлению коронавирусной инфекции.

Уменьшает повреждение ДНК

Окислительный стресс – это нарушение баланса свободных радикалов и антиоксидантов в организме. Этот процесс может вызвать нарушение целостности цепи ДНК и привести к проблемам со здоровьем, некоторые из которых трудно выявить или вылечить.

Плод киви содержит антиоксиданты, уменьшающие окислительный стресс. Исследование, проверяющее клетки людей, повреждая их перекисью, показало, что у тех, кто употреблял киви, улучшена способность ДНК восстанавливаться после воздействия свободных радикалов. Это означает, что киви может предотвратить определенные заболевания, в частности, рак толстой кишки, который тесно связан с повреждением ДНК.

Киви защищает от потери зрения

Фрукт содержит зеаксантин и лютеин - суперкаротиноиды для остроты зрения и здоровья глаз. Эти два соединения выполняют ту же функцию, что и антиоксиданты, и помогают образовывать витамин А - важное питательное вещество для глаз. Они также поглощают избыток света, что может повредить сетчатку и защищают глаз от возникновения катаракты и других заболеваний. Поэтому употребление киви может предотвратить дегенерацию желтого пятна и потерю зрения.

Борется с воспалением

Фермент бромелайна, содержащийся в киви, ананасе и зеленой папае, может расщеплять белки и лечить воспаление.

"Когда вы едите киви, бромелайн выделяется в кровь, где разрушает воспалительные комплексы. Киви уменьшает воспаление, связанное с артритом, и предотвращает развитие сердечных заболеваний и инсульта. Большое количество витамина С в киви нейтрализует свободные радикалы, которые могут вызвать воспалительную реакцию в организме", - объяснил врач.

Киви поддерживает здоровье кожи

Коллаген отвечает за структуру кожи и укрепляет кости. Витамин С является ключевым компонентом в синтезе коллагена в организме. Поэтому употребление киви помогает поддерживать кожу увлажненной и здоровой.

Киви для похудения

Киви – один из лучших фруктов, которые можно есть, если вы хотите похудеть. В этих плодах высокое содержание воды, низкая калорийность и большое количество клетчатки, что делает их идеальными для перекуса.

"Большое количество витамина С в киви является ключом к снижению веса. Витамин С помогает контролировать артериальное давление, регулирует уровень холестерина, поддерживает здоровье кишечника и иммунную функцию. Он также играет немаловажную роль в метаболизме жиров. Это все важно, когда вы начинаете путь похудения", - отметил Швец.

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Плоды киви помогают регулировать уровень сахара в крови и содержат нерастворимую и растворимую клетчатку.

"Нерастворимая клетчатка (в семенах) обеспечивает объем и стимулирует движение пищи через пищеварительную систему. Растворимая клетчатка задерживает желчную кислоту и снижает уровень холестерина в крови. Оба вида клетчатки способствуют здоровью пищеварительной системы и предотвращают переедание во время диеты. Кроме того, киви содержит антиоксидант актинидина", - написал врач.

Сколько киви можно есть в день

Два-три плода киви ежедневно – прекрасное решение, если вы хотите улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения.

"Киви богаты витаминами, минералами, ферментами, антиоксидантами и клетчаткой. Все эти питательные вещества необходимы для здоровья и оптимального функционирования организма. К тому же, стоит добавить, что дневная норма киви не скажется существенно на вашем семейном бюджете", - резюмировал Олег Швец.

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