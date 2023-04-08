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Почему китайцы едят много яиц: у них на это целых 4 причины

Сергей Кущ
8 апреля 2023, 19:45 обновлено 8 апреля, 19:45
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Яйца в китайской кухне - это не просто кулинарная привычка, но и важный элемент заботы о здоровье.
Почему китайцы едят много яиц
Почему китайцы едят много яиц / cкриншот YouTube

Китайцы употребляют огромное количество яиц и это не просто кулинарная привычка, но и способ заботы о своем здоровье. Давайте рассмотрим, зачем китайцы едят много яиц и как это влияет на их организм.

Питательность яиц в китайской кухне

Яйца - один из самых питательных продуктов в китайской кухне. Они богаты белком, витаминами и минералами, которые необходимы для поддержания здоровья организма. Кроме того, яйца являются отличным источником холестерина, который необходим для нормального функционирования гормональной системы и укрепления иммунитета.

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Яйца как символ долголетия

В китайской культуре яйца ассоциируются с долголетием и здоровьем. Их форма и цвет символизируют баланс и гармонию во всем, что окружает человека. Поэтому, употребление яиц в китайской кухне считается не только вкусной привычкой, но и заботой о здоровье и благополучии.

Яйца как способ борьбы с голодом

Дешевизна и доступность яиц позволяют использовать их в больших количествах в бедных и отдаленных регионах Китая. Белок, содержащийся в яйцах, обладает высокой пищевой ценностью и помогает справиться с голодом на длительное время.

Яйца в китайской медицине

Яйца широко используются в китайской медицине как средство для улучшения здоровья и лечения различных заболеваний. Они считаются отличным средством для укрепления костей и мышц, а также для улучшения зрения и памяти.

В китайской медицине также используются яичные желтки для лечения различных заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

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