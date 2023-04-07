Почему хлеб нельзя ложить вверх ногами: 3 причины, которые привлекают беду

Хлеб в украинской культуре и семьях - ценность. Недостаточно уважительное и пренебрежительное отношение к нему считается недопустимым.

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Почему хлеб нельзя ложить вверх ногами / коллаж фото instagram domashniy_khleb/chelyma63

Наши предки передали нам традиции и приметы, которые переходят из поколения в поколение и не перестают быть ценными. Многие из них касаются хлеба. О них сегодня и поговорим.

Почему хлеб нельзя ложить вверх ногами - к чему это приведет

Несмотря на то, что есть гораздо более изысканные блюда, чем хлеб - он считается особой ценностью издавна, потому как при наличии хлеба человек никогда не останется голодным. По приметам, этот продукт требует особого отношения к себе, ведь определенные действия с ним могут привлечь беду и ненастья. Считается, что переворачивать хлеб к верху дно нельзя потому, что такой жест нарушает порядок и приводит к бедам и болезням. Традиции, запрещающие переворачивать хлеб есть и в других странах, например - в Англии. Там нельзя переворачивать хлеб рыбакам, потому как это может повлечь за собой переворачивание лодки.

Как правильно ложить хлеб на стол - уберечь себя от беды

Как мы уже сказали выше - хлеб особая святыня в украинских семьях. Осторожное к нему отношение необходимо для защиты дома от несчастья. Считается, что лучше всего хранить хлеб в специально корзинке для хлеба, оборачивая его в салфетку. Оттуда его стоит доставать рукой и класть на пирожковую тарелку по левую руку. В обычной жизни хлеб можно положить и просто на блюдце, однако не на голый стол. Если блюдца нет - воспользуйтесь основной тарелкой.

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Почему нельзя выбрасывать хлеб - то, что забирает защиту

Для христиан, которыми является большая часть украинцев, хлеб является ассоциацией с причастием, а значит - плотью Всевышнего. Соответственно, если к символу достатка и благополучия относится неуважительно а тем более - выбрасывать его - считается, что можно лишить себя, свою семью и свой дом защиты от высших небесных сил.

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