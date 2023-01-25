Почему горячее нельзя ставить в холодильник или как лишить себя холодильника

Главред расскажет, какой температуры еду можно ставить в холодильник.

Почему горячее нельзя ставить в холодильник / ua.depositphotos.com

Практически каждый человек с детства знает, что горячее блюда ставить в холодильник нельзя, однако по какой причине – мало кому известно. В этом материале вы сможете узнать ответ на этот часто задаваемый вопрос.

Можно ли ставить горячую кастрюлю в холодильник

Принцип работы холодильника – не генерация холода, а отдача тепла. Механизм очень прост – внутри вашего холодильника образовывается холод за счет вытягивания тепловой энергии.

Для того, чтобы понять почему нельзя ставить горячее в холодильник, достаточно знать – горячее блюдо в холодильнике увеличивает нагрузку на компрессор и заставляет холодильник расходовать в разы больше энергии.

Интенсивная работа по отдаче тепла из холодильного шкафа в течении часа снижает общий ресурс техники на 6-8 часов, что приводит к неисправности очень быстро.

Почему нельзя ставить горячее в холодильник – вразумительный ответ

Главред собрал ответы на один из самых частых вопросов, связанных с кухней – что будет, если поставить теплое в холодильник.

К чему это приведет:

Большой расход электроэнергии – встроенный датчик температуры регулирует интенсивность работы компрессора, который при повышенной температуре внутри холодильника работает дольше и расходует много энергии.

Быстрый износ – проблема повышенной нагрузки на компрессор заключается не только в повышенном расходе электроэнергии, но и в том, что она снижает общий ресурс работы гораздо быстрее.

Не сработает гарантия – если ваш холодильник престанет исправно работать до окончания срока гарантии, специалисты с большой вероятностью определят причину – повышенную нагрузку на компрессор.

Повреждения – горячее блюдо внутри некачественного холодильника может привести к повреждению пластика и тому, что стеклянная полка попросту лопнет.

Плохое поглощение тепла – незакрытое горячее блюдо образовывает испарение на стенках холодильника, которое леденеет и приводит к ухудшению способности стенками поглощать тепло и потребности часто размораживать холодильник.

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