Почему гениальные хозяйки в СССР мыли окна уксусом, а посуду содой

В советское время, когда доступ к разнообразным моющим средствам был ограничен, люди использовали доступные им ингредиенты для мытья посуды и окон.
Одним из популярных способов мытья посуды было использование простого мыла, но шли женщины и на другие хитрости.
Сода для посуды
Кроме мыла, люди использовали соду для мытья посуды. Сода является отличным абразивным средством, которое помогает бороться с жиром и пятнами. Чтобы посуда блестела, соду растворяли в теплой воде и наносили на губку или тряпку для тщательной очистки посуды. Этот метод был особенно популярен для удаления трудновыводимых пятен и нагара.
Никаких разводов на окнах
В отношении мытья окон, советские хозяйки использовали простые, но эффективные ингредиенты. Одним из таких был уксус. Смешивая уксус с водой, хозяйки наносили этот раствор на окна и с помощью газеты протирали стекла до идеального блеска. Уксус обладает отличными моющими свойствами и помогал бороться с различными загрязнениями и пятнами на окнах.
Посуда блестела
Вспоминая о тех временах, невозможно не упомянуть и популярность обычного нашатырного спирта. Этот продукт использовался для очистки стеклянной посуды, включая столовые стекла, бокалы и тарелки. Нашатырный спирт, разведенный с водой, удалял пятна и придавал посуде и стеклам блеск.
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