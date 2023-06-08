Почему гениальные хозяйки в СССР мыли окна уксусом, а посуду содой

Хотя советские способы мытья посуды и окон устаревшие по сравнению с современными моющими средствами, но они работают.

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Чем мыли посуду и окна в советское время / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В советское время, когда доступ к разнообразным моющим средствам был ограничен, люди использовали доступные им ингредиенты для мытья посуды и окон.

Одним из популярных способов мытья посуды было использование простого мыла, но шли женщины и на другие хитрости.

Сода для посуды

Кроме мыла, люди использовали соду для мытья посуды. Сода является отличным абразивным средством, которое помогает бороться с жиром и пятнами. Чтобы посуда блестела, соду растворяли в теплой воде и наносили на губку или тряпку для тщательной очистки посуды. Этот метод был особенно популярен для удаления трудновыводимых пятен и нагара.

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Никаких разводов на окнах

В отношении мытья окон, советские хозяйки использовали простые, но эффективные ингредиенты. Одним из таких был уксус. Смешивая уксус с водой, хозяйки наносили этот раствор на окна и с помощью газеты протирали стекла до идеального блеска. Уксус обладает отличными моющими свойствами и помогал бороться с различными загрязнениями и пятнами на окнах.

Посуда блестела

Вспоминая о тех временах, невозможно не упомянуть и популярность обычного нашатырного спирта. Этот продукт использовался для очистки стеклянной посуды, включая столовые стекла, бокалы и тарелки. Нашатырный спирт, разведенный с водой, удалял пятна и придавал посуде и стеклам блеск.

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