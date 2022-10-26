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Почему еду нельзя выбрасывать в мусорное ведро: 4 правила, о которых никто не знал

26 октября 2022, 18:15

Если ослушаться запрета, то ждать беды, ссоры и проблемы с деньгами.

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Приметы, почему нельзя выбрасывать еду в мусор / ua.depositphotos.com

Ежегодно в мире выбрасывается около 2 млн тонн еды. По словам экспертов, миллионы людей в мире голодают. Чтобы в жизнь не привлечь беду и ненастье, еду в мусорное ведро выбрасывать нельзя.

Специалисты утверждают, что не стоит выбрасывать и свои вещи. Их лучше привести в порядок и раздать тем, кто в этом нуждается.

Никогда нельзя выбрасывать в мусор хлеб. Его лучше заморозить, а потом отдать животным. Если ослушаться запрета, то ждать беды, ссоры и проблемы с деньгами.

Почему нельзя выбрасывать еду в мусор

Запрещено выбрасывать каши в мусор. Так можно лишиться всех денег в доме. Лучше всего такую еду отдать домашним животным.

Никогда не выбрасывайте овощи и фрукты. Можно потерять все здоровье и силы.

Чтобы из дома не прогнать счастье, не выливайте молоко и не выбрасывайте творог.

Все продукты имеют силу и приносят здоровье. Чтобы не лишиться всего в жизни, эксперты советуют остатки еды закапывать.

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