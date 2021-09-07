Почему бульон стал модным суперфудом: названы семь невероятных преимуществ для здоровья

Коллаген в костном бульоне укрепляет волосы, кожу и ногти/Pixabay

Костный бульон - это густая прозрачная жидкость, которую получают путем кипячения костей животных в воде в течение нескольких часов.

Его используют в качестве бульона в супах, подливках и соусах. Кроме того, становится все более популярным пить сам по себе, говорит Элеана Кайданян, доктор медицинских наук и зарегистрированный диетолог частной практики.

По словам Лона Бен-Ашера, доктора медицинских наук, специалиста по питанию и преподавателя в Центре долголетия Притикина, костный бульон, поскольку он богат питательными веществами, может предложить множество потенциальных преимуществ для здоровья, сообщает Insider.

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Однако многие утверждения о пользе костного бульона для здоровья не имеют научных доказательств, поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, насколько он полезен, говорит Кайданян.

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Вот семь преимуществ костного бульона.

1. Высокое содержание белка

По словам Бен-Ашера, костный бульон - это богатый источник аминокислот, которые являются строительными блоками белков.

Одна чашка бульона из куриных костей содержит 9 граммов белка, а одна чашка бульона из говяжьих костей содержит 11 граммов белка.

Но не все белки одинаковы. Например, обзор исследований на людях и животных в 2019 году показал, что животный белок легче переваривается и является более богатым источником незаменимых аминокислот по сравнению с растительным белком. Таким образом, аминокислоты в костном бульоне легко усваиваются вашим организмом, помогая наращивать мышцы, ткани и кости.

2. Улучшает состояние волос, кожи и ногтей

Костный бульон также содержит коллаген, - говорит Кайданян. Коллаген является основным белком структурных и соединительных тканей, таких как кожа, кости, мышцы, сухожилия и связки. Его волокнистая структура придает этим частям тела форму, прочность и эластичность.

Коллаген в костном бульоне укрепляет волосы, кожу и ногти. Например, обзор 2019 года показал, что у женщин среднего и старшего возраста, которые принимали добавки коллагена в течение трех месяцев, наблюдалось улучшение упругости, эластичности, текстуры и увлажнения их кожи.

Фактически, Кайданиан говорит, что костный бульон может быть особенно полезен для беременных, так как он может помочь сохранить эластичность кожи во время беременности, в то время как ваша кожа растягивается и растет.

3. Защищает кости и суставы

Коллаген в костном бульоне также защищает суставы от возрастной порчи. Следовательно, костный бульон может быть полезен людям с заболеваниями костей и суставов, такими как остеоартрит, говорит Бен-Ашер.

Кроме того, Бен-Ашер говорит, что костный бульон содержит кальций, минерал, который поддерживает прочность костей и предотвращает потерю костной массы с возрастом.

4. Помогает при проблемах с пищеварением

По словам Бен-Ашера, костный бульон является богатым источником глютамина, аминокислоты, улучшающей пищеварение и здоровье кишечника. Он говорит, что это может быть особенно полезно для людей с проблемами пищеварения, такими как синдром дырявого кишечника или воспалительное заболевание кишечника.

5. Содержит электролиты

Костный бульон является богатым источником важных минералов, известных как электролиты, - говорит Бен-Ашер. Электролиты поддерживают баланс жидкости в организме, стимулируют мышечные сокращения и передают нервные сигналы.

В ста граммах костного бульона содержится:

Кальций: 91,1 миллиграмма или 9% дневной нормы, исходя из диеты в 2000 калорий

Железо: 4,2 миллиграмма (23%)

Магний: 36 миллиграммов (9% суточной нормы)

Фосфор: 131 миллиграмм (13% СН)

Калий: 506 миллиграммов (14% суточной нормы)

Медь: 0,3 миллиграмма (17% СН)

Марганец: 0,3 миллиграмма (17% суточной нормы)

Селен: 11,6 мкг (17% СН)

Костный бульон рекомендуется людям с низким уровнем электролитов из-за диареи, рвоты или чрезмерного потоотделения, поскольку он может помочь предотвратить обезвоживание и усталость.

6. Низкокалорийная пища с низким содержанием углеводов

Костный бульон также содержит мало углеводов и калорий: одна чашка бульона из куриных костей содержит 40 калорий и 0 граммов углеводов. Это делает его полезной закуской или добавлением к еде. Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов или калорий увеличивает риск ожирения 2 типа диабет и болезни сердца.

7. Способствует снижению веса

Если ваша цель - потеря веса, то костный бульон также может помочь. По словам Бен-Ашера, благодаря содержанию белка, который дольше сохраняет чувство сытости, он может помочь снизить общее потребление калорий. Кроме того, жидкости занимают больше места в желудке, создавая чувство сытости, несмотря на меньшее количество калорий.

Фактически, обзор 2015 года рекомендует придерживаться диеты с высоким содержанием белка с 1,2 до 1,6 грамма белка на килограмм веса в день, чтобы контролировать свой вес. Это примерно от 25 до 30 граммов белка при каждом приеме пищи.