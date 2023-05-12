Почему борщ светлеет: 2 правила, чтобы не потерять традиционный насыщенный цвет

Каждой хозяйке не будет лишним знать, что нужно сделать, чтобы борщ не потерял цвет.

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Почему борщ светлеет / коллаж: Главред, фото: pexels

Борщ - традиционное украинское блюдо насыщенно красного цвета. Однако для того, чтобы он сохранил и не потерял цвет, необходимо знать, что нужно делать, чтобы борщ бы красным.

Почему борщ светлеет - разберемся с причиной

Многие хозяйки знают, что, казалось бы, красный и насыщенный борщ может посветлеть в считанные минуты. Причин у этого может быть несколько. Например, неправильный сорт свеклы или, обжаривание свеклы с другой зажаркой, а, возможно, вы упустили главный ингредиент, о котором мы расскажем далее.

Что делать если борщ не красный - главные правила

Для начала необходимо запомнить, что важно выбрать свеклу правильного сорта. Для борща подходит салатная свекла, она отличается своим темно-бордовым оттенком. Также важно знать, что свеклу ни в коем случае нельзя смешивать с другой зажаркой и пренебрегать правилами времени ее приготовления, о которых вы можете прочитать ниже

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Что нужно сделать чтобы борщ не потерял цвет - сохранит цвет

В приготовлении борща, как и любого другого блюда есть свои нюансы, которые необходимо учитывать во время подготовки блюда.

Важно знать - натертую свеклу в борщ нужно добавлять в самом конце, время варения борща на огне вместе с ней составляет от 5 до 12 минут. За это время продукт успеет дать цвет. Главное - не передержать, иначе свекла выварится и потеряет цвет.

Однако одним из главных правил является следующее - свеклу необходимо сбрызнуть уксусом или лимонным соком. Именно эти ингредиенты свое кислотой не дадут борщу потерять насыщенный традиционный оттенок.

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