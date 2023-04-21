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Почему аист прилетает к дому и что это означает

Анна Ярославская
21 апреля 2023, 03:30
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Если вы увидели пролетающего аиста, значит все дела, которые были задуманы, будут очень успешными.
Аист
Аисты вьют гнездо - что значит примета / Фото: УНИАН

Из древности до наших времен дошло множество примет и суеверий, связанных с птицами. И аист - не исключение. Эта птица символизирует любовь к отцу и матери, предвещает радость и счастье, а также является символом продолжения рода, семейного благополучия и любви к родному краю.

Что значит, если увидеть аиста

Аисты - перелетные птицы. Осенью они улетают на зимовку в Африку, весной же - возвращаются на родину. Наши предки по прилету птиц определяли, когда ждать потепления. Если аисты прилетели раньше, значит будет раннее или теплое лето.

Если весной кто-то впервые видит аиста – значит, скоро будет гулять на свадьбе. Если же это целая стая – будет пополнениие в семье или встреча с родственниками.

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Согласно другим приметам, увидеть одного аиста значило целый год провести в одиночестве, два аиста предвещали скорую встречу со своей парой. Если же девушка видела аиста в гнезде, значит еще год она проведет в отцовском доме.

Если пара, у которой не получается зачать ребенка, увидев аиста, загадает желание родить малыша, в ближайший год оно обязательно сбудется.

Если незамужняя девушка увидит аиста, который летит ей навстречу, это будет означать, что в течение года она обязательно встретит свою вторую половинку.

Приметы об аистах и погоде

Если аист стоит на одной ноге - скоро похолодает.

Если аисты долго кружат возле своих гнезд - поднимется сильный ветер.

Если птицы хлопочут в гнездах – время сажать лук.

Аисты вьют гнездо - примета

Двор, в котором поселился аист, считался счастливым. Эта птица охраняет счастье и не подпускает беду. Сидя на крыше, он символизировал защиту и заступничество.

Если аист свил гнездо на крыше дома, это предвещало стабильное финансовое положение семье. А если на крыше совьет гнездо пара аистов, кроме денежного благополучия в семье будет царить любовь и уважение между супругами.

Гнездо аиста является оберегом от молнии и пожара.

Если птица покидала гнездо, считали, что двор и дом тоже скоро опустеют. Также это предвещает в недалеком будущем пожар в жилище.

Село, в котором селились аисты, было защищено от напастей и невзгод, так как они считают своей собственностью не только само гнездо, но и территорию вокруг него.

Аист
Если аист стоит на одной ноге - скоро похолодает / Фото УНИАН

Что означает, когда аисты кружат в небе

Увидеть аиста во время полета - хороший знак, так как эта птица - предвестник радости и везения.

У любого человека, увидевшего полет аиста, всегда удачно завершаются дела, а место, над которым долго кружит стая, считается благословенным.

Если птица перелетит через дом, в котором есть новорожденный – через год будет пополнение семьи.

Кстати, на птиц, которые летят, запрещалось указывать пальцем. По поверью, от этого они могли заблудиться.

Ни в коем случае нельзя наносить вред аисту: разрушать его гнездо, выгонять из него, а тем более убивать птицу. Это предвещает различного рода неприятности - безденежье, болезни, ссоры, увольнение с работы.

Приметы про аистов и войну

Аисты всегда выбирают безопасное место для гнездования. Там, где они живут, будет спокойно, говорит известная примета. Если же аист покидает гнездо - жди беды. Соответственно, если птица возвращается на старое место или где-то выбирает новое – там все будет хорошо. Поэтому аистов называют вестниками мира. Возвращаясь, аисты дарят жителям надежду, что вскоре война закончится и наступит мир.

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