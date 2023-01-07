Почему 9 января нельзя никому трогать ножи и ходить босиком по полу: приметы и важные запреты дня

Приметы на 9 января и что категорически нельзя делать никому в этот день.

Что нельзя делать 9 января / pixabay

9 января церковь почитает память Стефана. В народе называли праздник Степанов день.

Хозяйки в этот день готовили пирожки с разными начинками. Также принято было готовить пряники с медом.

Пирожками и пряниками угощали близких. Отказываться от угощения было нельзя, иначе злые силы жизнь испортят на весь год.

9 января принято было ухаживать за лошадями. Накормить лошадь 9 января считалось хорошей приметой.

Этот день считали удачным для новых начинаний. Можно устраиваться на работу, совершать крупные сделки.

Также принято было ходить в гости и приглашать гостей домой.

Что нельзя делать 9 января

Нельзя 9 января нельзя рубить дрова до заката. Можно привлечь проблемы со здоровьем.

Нельзя 9 января девушкам и женщинам ступать босой ногой на пол утром, чтобы не лишиться красоты.

Нельзя вязать и шить. Можно потерять память.

Нельзя 9 января мужчинам брать в руки ножи. Считалось, что можно лишиться мужской силы.

Приметы на 9 января

Если на Степанов день шел снег, то ждать ненастье и мокрую погоду.

Если деревья покрыты инеем, то к хлебородному году.

Если снегопад, то к хорошему урожаю ягод и грибов.

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