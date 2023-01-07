Почему 8 января нельзя никому считать деньги: приметы и что запрещено делать в большой праздник

8 января церковь почитает большой праздник - Собор Пресвятой Богородицы. Именно с этого дня девочки начинали гадать до самого Крещения 19 января.
Главными предметами гадания были свадьба, смерть и урожай. В наши дни многие девушки также с удовольствием гадают на суженого.
Обязательно нужно было поднять маленького ребенка над головой. Верили, что здоровье и красота будут всю жизнь.
В этот день продолжали колядовать. Можно ездить в гости в рождественские праздники. Обязательно, во время Святок, нужно помогать людям. Верили, что добро вернется в 10-кратном размере.
Что нельзя делать 8 января
Нельзя 8 января покупать и плести из веревок. Нельзя 8 января пить кисель.
Нельзя 8 января выносить из дома разбитую посуду или другой ненужный хлам. Можно несчастье привлечь.
Нельзя 8 января отказывать беременным.
Нельзя 8 января стирать, шить, убирать и подметать. Можно всю удачу потерять.
Нельзя 8 января совершать финансовые сделки. Покупать и продавать, одалживать деньги и забирать долг.
Нельзя 8 января считать деньги в доме. Можно привлечь убытки.
Приметы на 8 января
Если в этот день будет вьюга и мороз, то лето будет холодным.
Если 8 января пригорела каша, то быть снегопадам.
Если щебечут синицы, то ждать ночных заморозков.
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