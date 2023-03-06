Почему 8 марта нельзя одевать старую одежду: приметы и что нельзя делать

Как привлечь удачу 8 марта и что нельзя делать в этот день. Все приметы и запреты в женский день.

Что нельзя делать 8 марта / goodfon.ru

8 марта церковь почитает память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.

Также сегодня молились святой Матроне. Верили, что сегодня можно было обрести покой в доме, попросить о долгожданном ребенке и восстановить семью.

Женщины в этот день старались больше отдыхать. Можно было приглашать в гости друзей и готовить различные закуски.

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Что нельзя делать 8 марта

Нельзя 8 марта начинать с печали.

Нельзя 8 марта жениться. Верили, что удача покинет на весь год.

Нельзя было проводить этот день в кругу только женщин. Год может пройти в сплетнях и разговорах.

Нельзя 8 марта одевать старую одежду. Может привлечь неприятности.

Нельзя 8 марта мужчинам грубить прекрасному полу. Грубияна ожидают неприятности и проблемы в общении с окружающими.

Нельзя 8 марта проводить в одиночестве.

Приметы на 8 марта

Если сорока под стреху лезет, то к вьюге.

Если в этот день выпал снег, то вся неделя будет холодная.

Если птицы вьют гнёзда, то к холодному лету.

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