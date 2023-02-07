Почему 8 февраля нельзя открывать окна в доме: приметы и что нельзя делать

8 февраля церковь почитает память Федора Поминальник. В народе называли Федеров день. В это время было принято поминать умерших родственников.
Наши предки считали, что в этот день покинувшие нас родные возвращаются на землю и наблюдают за своими семьями. По поверьям, это происходит тогда, когда люди забывают об умерших и не навещают их могилы.
В это день принято было устраивать поминальные обеды. Также нужно было сходить на кладбище и очищать кресты на могилах от снега.
Обращали внимание в Федоров день на сны. Если приснился умерший, то такой знак считался важным. В древности верили, что родственник хочет сообщить хорошую новость или предупредить о серьезной опасности.
По поверьям, 8 февраля по земле бродят также и злые духи, поэтому наши предки пытались от них любыми способами защититься. Делали это с помощью разных предметов. Например, было принято класть под порог входной двери топор, рисовать на окнах кресты, развешивать в доме пучки чертополоха и окроплять углы домов святой водой.
Кроме того, в этот день было принято молиться Федору об исцелении от грудных болезней и от болей в желудке.
Что нельзя делать 8 февраля
Нельзя смотреть в зеркало. В поминальный день считается плохой приметой.
Нельзя 8 февраля открывать окна, чтобы в дом не проникли души усопших.
Нельзя 8 февраля впускать в дом кошку, так как она может принести несчастье.
Нельзя 8 февраля браться за новые дела. Может обернутся сплошными потерями и убытками.
Нельзя веселиться, потому что после обязательно можно много и долго плакать.
Приметы на 8 февраля
Если собака сворачивается калачиком, то стоит ждать похолодания.
Если ясный и безветренный день, то свидетельствует о скорой весне.
Если кошка уселась на подоконнике и смотрит в окно, то ждать прихода тепла.
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