Почему 7 марта нельзя трогать паутину в доме и жечь свечи: приметы и строгие запреты дня

7 марта церковь почитает память мучеников аламейских и святого Маврикия. Обычно с этой даты начинались первые полевые работы, а сам день ассоциировали с прилетом ранних ласточек и скворцов.
Хозяйки в этот день обязательно готовили к столу традиционное блюдо "черную уху" - суп с мясом, сваренный в огуречном рассоле со съедобными кореньями. Считалось, что такое блюдо могло придать здоровья на целый год.
Верили, если женщина 7 марта увидела первую ласточку, она для сохранения молодости и красоты должна умыться молоком.
А вот гадать в этот праздник не рекомендовалось. Суеверные верили, что ворожба 7 марта может принести болезни и бедность и самой гадальщице, и ее семье.
Что нельзя делать 7 марта
Нельзя 7 марта работать и выполнять какой-либо тяжелый физический труд.
Нельзя 7 марта делать уборку в доме, особенно подметать пол. По поверьям, в противном случае можно было вымести все благополучие.
Нельзя 7 марта снимать паутину в доме.
Нельзя 7 марта трогать гнездо ласточек.
Нельзя 7 марта жечь свечи в доме, чтобы не навлечь неприятности.
Нельзя 7 марта брать чужое полотенце, иначе можете забрать негативную энергию того человека, который им вытирался.
Приметы на 7 марта
Если 7 марта на небе видно ясное солнце, значит скоро жди перемены погоды.
Если 7 марта утром рассвет светло-розовый или золотистый, то это предвещало отличную погоду.
Если 7 марта выдалась холодная погода, то лето будет с дождями.
Читайте также:
- Вкусная пицца из лаваша на Великий пост: безумный рецепт с грибами за 5 минут
- Они разлетаются за минуту просто горячими: сногсшибательный рецепт пирожков из лаваша
- Вкуснейшие лепешки из 4 ингредиентов: вы удивитесь, как их просто приготовить - рецепт