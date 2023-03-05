Почему 7 марта нельзя трогать паутину в доме и жечь свечи: приметы и строгие запреты дня

Что нельзя делать 7 марта. Приметы и строгие запреты, которые могут навлечь неприятности вам.

Что нельзя делать 7 марта / goodfon.ru

7 марта церковь почитает память мучеников аламейских и святого Маврикия. Обычно с этой даты начинались первые полевые работы, а сам день ассоциировали с прилетом ранних ласточек и скворцов.

Хозяйки в этот день обязательно готовили к столу традиционное блюдо "черную уху" - суп с мясом, сваренный в огуречном рассоле со съедобными кореньями. Считалось, что такое блюдо могло придать здоровья на целый год.

Верили, если женщина 7 марта увидела первую ласточку, она для сохранения молодости и красоты должна умыться молоком.

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А вот гадать в этот праздник не рекомендовалось. Суеверные верили, что ворожба 7 марта может принести болезни и бедность и самой гадальщице, и ее семье.

Что нельзя делать 7 марта

Нельзя 7 марта работать и выполнять какой-либо тяжелый физический труд.

Нельзя 7 марта делать уборку в доме, особенно подметать пол. По поверьям, в противном случае можно было вымести все благополучие.

Нельзя 7 марта снимать паутину в доме.

Нельзя 7 марта трогать гнездо ласточек.

Нельзя 7 марта жечь свечи в доме, чтобы не навлечь неприятности.

Нельзя 7 марта брать чужое полотенце, иначе можете забрать негативную энергию того человека, который им вытирался.

Приметы на 7 марта

Если 7 марта на небе видно ясное солнце, значит скоро жди перемены погоды.

Если 7 марта утром рассвет светло-розовый или золотистый, то это предвещало отличную погоду.

Если 7 марта выдалась холодная погода, то лето будет с дождями.

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