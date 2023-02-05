Почему 6 февраля нельзя варить пельмени: приметы и что нельзя делать

6 февраля церковь почитает память святой Ксении. В народе называли праздник Аксиньин день. Оба названия в народном календаре связаны с днем почитания Ксении Петербургской и Ксении Миласской в православной церкви.
В этот день люди оценивали цены на хлеб и по ним прогнозировали урожайность зерновых летом. Считалось, что если цены падают на рынке, то осенью зерна будет много. Вероятно, такое предположение было связано с тем, что низкие цены формируются, когда предложений о продаже много, то есть и зерна много. Если же цены к этому периоду "взлетали", то осенью ожидали дефицит зерновых из-за скудного урожая.
Что нельзя делать 6 февраля
Нельзя жадничать 6 февраля. Можно ждать неудачи в делах и финансовые проблемы.
Нельзя 6 февраля ругаться. Можно привлечь на свою сторону неудачи и нечистую силу.
Нельзя плохо отзываться о своих родственниках, иначе в семье начнутся неурядицы.
Нельзя заниматься рукоделием 6 февраля. Можно ждать болезни в доме.
Нельзя 6 февраля молодым лениться. Можно ждать голода и трудностей.
Нельзя лепить и готовить пельмени. Верили, что в этот день можно ждать бедности.
Приметы на 6 февраля
Если 6 февраля сильная метель, то весна будет поздняя.
Если безветренная погода, то вторая половина июля будет жаркой и сухой.
Облака видны на светлом небе, то к хорошей погоде.
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