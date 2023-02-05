Почему 6 февраля нельзя варить пельмени: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 6 февраля и как привлечь большую удачу в этот день. Все приметы и запреты дня.

Что нельзя делать 6 февраля / goodfon.ru

6 февраля церковь почитает память святой Ксении. В народе называли праздник Аксиньин день. Оба названия в народном календаре связаны с днем почитания Ксении Петербургской и Ксении Миласской в православной церкви.

В этот день люди оценивали цены на хлеб и по ним прогнозировали урожайность зерновых летом. Считалось, что если цены падают на рынке, то осенью зерна будет много. Вероятно, такое предположение было связано с тем, что низкие цены формируются, когда предложений о продаже много, то есть и зерна много. Если же цены к этому периоду "взлетали", то осенью ожидали дефицит зерновых из-за скудного урожая.

Что нельзя делать 6 февраля

Нельзя жадничать 6 февраля. Можно ждать неудачи в делах и финансовые проблемы.

Нельзя 6 февраля ругаться. Можно привлечь на свою сторону неудачи и нечистую силу.

Нельзя плохо отзываться о своих родственниках, иначе в семье начнутся неурядицы.

Нельзя заниматься рукоделием 6 февраля. Можно ждать болезни в доме.

Нельзя 6 февраля молодым лениться. Можно ждать голода и трудностей.

Нельзя лепить и готовить пельмени. Верили, что в этот день можно ждать бедности.

Приметы на 6 февраля

Если 6 февраля сильная метель, то весна будет поздняя.

Если безветренная погода, то вторая половина июля будет жаркой и сухой.

Облака видны на светлом небе, то к хорошей погоде.

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