Почему 5 февраля нельзя никому поднимать деньги: приметы и запреты

Как привлечь удачу 5 февраля и что нельзя делать в этот день. Все важные приметы и запреты дня.

Что нельзя делать 5 февраля / goodfon.ru

5 февраля церковь почитает память Агафия Полухлебника. В этот день нужно было проверить запасы консервации и зимних заготовок.

Мужчины все приводили в порядок, ремонтировали и расчищали.

Главным блюдом 5 февраля считали куриный пирог. Хозяйки обязательно готовили его нежным и пышным. Ставили куриный пирог во главе стола.

Считалось, что отведав пирога сегодня, можно приобрести здоровье и семейное счастье. Раньше верили, что остатки пирога нужно обязательно отдать животным.

Что нельзя делать 5 февраля

Нельзя 5 февраля отказывать в помощи. Всех, кто пришел к вам в дом надо угостить хлебом.

Нельзя 5 февраля веселиться и шуметь, а также лениться. Может ждать суровое наказание.

Нельзя 5 декабря подбирать найденные на земле деньги.

Приметы на 5 февраля

Если белки прыгают по деревьям, то к оттепели.

Если мороз и солнце, то будет жаркий август.

Если выпало много снега, то будет хороший урожай зерна.

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