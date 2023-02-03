Почему 5 февраля нельзя никому поднимать деньги: приметы и запреты

5 февраля церковь почитает память Агафия Полухлебника. В этот день нужно было проверить запасы консервации и зимних заготовок.
Мужчины все приводили в порядок, ремонтировали и расчищали.
Главным блюдом 5 февраля считали куриный пирог. Хозяйки обязательно готовили его нежным и пышным. Ставили куриный пирог во главе стола.
Считалось, что отведав пирога сегодня, можно приобрести здоровье и семейное счастье. Раньше верили, что остатки пирога нужно обязательно отдать животным.
Что нельзя делать 5 февраля
Нельзя 5 февраля отказывать в помощи. Всех, кто пришел к вам в дом надо угостить хлебом.
Нельзя 5 февраля веселиться и шуметь, а также лениться. Может ждать суровое наказание.
Нельзя 5 декабря подбирать найденные на земле деньги.
Приметы на 5 февраля
Если белки прыгают по деревьям, то к оттепели.
Если мороз и солнце, то будет жаркий август.
Если выпало много снега, то будет хороший урожай зерна.
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