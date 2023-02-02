Почему 4 февраля нельзя рисковать деньгами: приметы и что нельзя делать

4 февраля церковь почитает память святого Тимофея. В народном календаре 4 февраля отмечен названием Тимофей Полузимник.
Считалась, что эта дата - переломный момент зимы. Несмотря на то, что дело идет к весне, расслабляться не стоит. Тимофеевские морозы, как правило, сильнее Крещенских.
В этот день верующие просили здоровья и достатка у святого. Можно сходить в церковь или помолиться дома.
Хозяйки в этот день приглашали родных. Обязательно готовили вкусные угощения и встречали вкусными блюдами.
Что нельзя делать 4 февраля
Нельзя 4 февраля вступать в конфликты и агрессивно реагировать. Сказанное необходимо контролировать.
Нельзя 4 февраля рисковать деньгами.
Можно все потерять. Нельзя 4 февраля выносить мусор из дома.
Можно с ним вынести и счастье.
Приметы на 4 февраля
Если в обед на Тимофея Полузимника солнце выглянуло, то долго зима стоять не будет.
Если морозные узоры на окнах, то ждать летом хороший урожай хлеба.
Если снегопад в этот день, то будет много грибов и ягод в лесах.
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