Почему 29 марта нельзя есть хлеб: приметы и строгие запреты

Что нельзя делать 29 марта. Все приметы и важные запреты дня, которые могут навредить семье.

Что нельзя делать 29 марта / pixabay

29 марта церковь почитает память мученика Савина Ермопольского. В народе этот день называют Саввиным.

Верили, что в этот день зима окончательно отступала и ручьи бежали, даже если не было солнца. Считалось, что если в этот день тепло, то и вся весна будет теплой.

В этот день принято было заниматься домашними делами и готовиться к лету.

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В Саввин день разрешается делать крупные покупки, которые вы откладывали на протяжении долгого времени. Они прослужат вам долго и не будут отнимать силы и время на починку, вы будете пользоваться всем, что купите в этот день.

29 марта существовало очень много запретов, которые нельзя было нарушать.

Что нельзя делать 29 марта

Нельзя 29 марта жениться, свататься, делать предложение руки и сердца. Считалось, что такой брак обречён на неудачу.

Нельзя поднимать тяжести, чтобы весь месяц после не был тяжелым от многочисленных проблем.

Нельзя ночью 29 марта есть хлеб и любые другие хлебобулочные изделия. Верили, что можно бедность привлечь.

Нельзя ни с кем ссориться, бросаться обидными словами.

Нельзя 29 марта пересаживали цветы, так как верили, что он в скором времени завянет.

Нельзя 29 марта одалживать деньги. Иначе весь год придётся провести в должниках.

Приметы на 29 марта

Если теплый день, то до июня будет теплая весна.

Если пасмурный день, то долго будет дождь.

Если птицы плещутся в лужах, то ждать тепла.

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