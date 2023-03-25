Почему 26 марта категорически нельзя носить черную одежду: приметы и все запреты

26 марта церковь почитает память Святителя Никифора Исповедника, Патриарха Константинопольского.
Праздник овеян множеством традиций и примет. Например, рыбаки в старину выходили на ловлю. Как только солнце начинала топить снега, а ручьи текли в реки и озера, рыба становилась более активной и прожорливой.
К благоприятным занятиям в этот день относили поход в баню, вода обладала особой целительной силой и закаляла дух от болезней.
Масштабные и серьезные проекты, начатые в этот день, завершаться более чем удачно, поэтому смелее беритесь за работу.
26 марта лучше провести в гармонии с собой.
Что нельзя делать 26 марта
Нельзя 26 марта печь пироги с картошкой и угощать ими гостей. Согласно приметам, ослушавшись этого запрета, семью ждет смерть одного из близких людей.
Нельзя 26 марта надевать черные вещи. К большим неприятностям.
Нельзя 26 марта ругаться в доме. Если муж с женой поссорятся в эту дату, то скорейшего разрыва не миновать.
Нельзя 26 марта брать острые предметы в руки. Это касается ножей и ножниц. Даже хлеб нужно отламывать руками. В ином случае вас будет ждать серьезное испытания.
Приметы на 26 марта
Если гуси прилетели, то год будет урожайный.
Если жаворонки прилетели, то к теплым дням.
Если утром туман, то будет дождливое лето.
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