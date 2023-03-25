Почему 26 марта категорически нельзя носить черную одежду: приметы и все запреты

Что нельзя делать 26 марта. Приметы и запреты в важный день. 26 марта лучше провести в гармонии с собой.

Что нельзя делать 26 марта / pixabay

26 марта церковь почитает память Святителя Никифора Исповедника, Патриарха Константинопольского.

Праздник овеян множеством традиций и примет. Например, рыбаки в старину выходили на ловлю. Как только солнце начинала топить снега, а ручьи текли в реки и озера, рыба становилась более активной и прожорливой.

К благоприятным занятиям в этот день относили поход в баню, вода обладала особой целительной силой и закаляла дух от болезней.

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Масштабные и серьезные проекты, начатые в этот день, завершаться более чем удачно, поэтому смелее беритесь за работу.

26 марта лучше провести в гармонии с собой.

Что нельзя делать 26 марта

Нельзя 26 марта печь пироги с картошкой и угощать ими гостей. Согласно приметам, ослушавшись этого запрета, семью ждет смерть одного из близких людей.

Нельзя 26 марта надевать черные вещи. К большим неприятностям.

Нельзя 26 марта ругаться в доме. Если муж с женой поссорятся в эту дату, то скорейшего разрыва не миновать.

Нельзя 26 марта брать острые предметы в руки. Это касается ножей и ножниц. Даже хлеб нужно отламывать руками. В ином случае вас будет ждать серьезное испытания.

Приметы на 26 марта

Если гуси прилетели, то год будет урожайный.

Если жаворонки прилетели, то к теплым дням.

Если утром туман, то будет дождливое лето.

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