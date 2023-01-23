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Почему 25 января нельзя плакать и как в день Татьяны привлечь удачу: приметы и запреты

23 января 2023, 22:00
Что нельзя делать 25 января и как привлечь удачу в Татьянин день.
зима, приметы
Что нельзя делать 25 января / goodfon.ru

25 января церковь почитает память мученицы Татьяны Римской и других пострадавших вместе с ней. Святая Татьяна приняла мученическую смерть в 226 году, во время гонений на христиан при императоре Александре Севере.

На Татьяну было принято привечать Солнце и призывать весну. 25 января хозяйки пекли круглые караваи, которые напоминали светило.

Пирог обязательно ели всей семьей. Считалось, что так достанется частичка тепла от Солнца.

Чтобы удачу привлечь, женщины мотали пряжу в клубки. Сделать каждый нужно было как можно крупнее и туже.

Что нельзя делать 25 января

Нельзя 25 января отказывать в помощи. Может самому прийти большая беда.

Нельзя плакать 25 января. Можно ждать несчастье.

Нельзя 25 января рассказывать о своих успехах, можно удачу спугнуть и самого себя сглазить.

Нельзя 25 января выбрасывать мусор, потому что вместе с ним дом покинет счастье.

Приметы на 25 января

Если солнце рано покажется, то ждать потепление.

Если снег в Татьянин день, то ждать дождливое и сырое лето.

Если ветер с юга дует, то лето выдастся засушливым.

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