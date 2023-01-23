Почему 24 января нельзя трогать деньги, чтобы бедным не остаться: приметы и запреты

Как привлечь удачу 24 января и что нельзя делать в этот день никому.

Что нельзя делать 24 января / goodfon.ru

24 января церковь почитает память Феодосия Великого. В этот день принято было убирать в доме и приглашать близких.

Наши предки жарко топили печи и собирались большими компаниями, женщины занимались рукоделием, молодые люди травили байки.

Позднее этот обычай перерос в традиционные походы в гости, например к родственникам. Чаепитие обязательно проходило с медом и вареньем из лесных ягод. На стол также ставили веточки мяты, которые добавляли в чай. Верили, что помогут каждому укрепить здоровье.

Что нельзя делать 24 января

Нельзя брать деньги в долг. Можно накликать бедность.

Нельзя обрезать волосы, поэтому лучше отказаться от похода в салон красоты.

Нельзя дарить подарки незнакомым людям, можно потерять финансовый достаток.

Нельзя спорить и хвастаться. Можно привлечь неприятности.

Приметы на 24 января

Если в этот день птица постучит в окно, то к хорошим новостям.

Если в этот день снег с утра, то ждать затяжной мороз.

Если собака скулит, а кошка ворчит, то скоро заболеет хозяин или хозяйка дома.

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