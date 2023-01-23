Почему 24 января нельзя трогать деньги, чтобы бедным не остаться: приметы и запреты

24 января церковь почитает память Феодосия Великого. В этот день принято было убирать в доме и приглашать близких.
Наши предки жарко топили печи и собирались большими компаниями, женщины занимались рукоделием, молодые люди травили байки.
Позднее этот обычай перерос в традиционные походы в гости, например к родственникам. Чаепитие обязательно проходило с медом и вареньем из лесных ягод. На стол также ставили веточки мяты, которые добавляли в чай. Верили, что помогут каждому укрепить здоровье.
Что нельзя делать 24 января
Нельзя брать деньги в долг. Можно накликать бедность.
Нельзя обрезать волосы, поэтому лучше отказаться от похода в салон красоты.
Нельзя дарить подарки незнакомым людям, можно потерять финансовый достаток.
Нельзя спорить и хвастаться. Можно привлечь неприятности.
Приметы на 24 января
Если в этот день птица постучит в окно, то к хорошим новостям.
Если в этот день снег с утра, то ждать затяжной мороз.
Если собака скулит, а кошка ворчит, то скоро заболеет хозяин или хозяйка дома.
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