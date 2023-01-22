Почему 23 января нельзя жаловаться на здоровье: приметы и запреты, которые могут испортить весь год

Что нельзя делать 23 января и как привлечь удачу. Верили, что мысли 23 января должны были быть светлыми и оптимистичными.

Что нельзя делать 23 января / goodfon.ru

23 января церковь почитает память святого Григория, епископа Нисского. В народе его называют Григорий Летоуказатель. В этот день наблюдали за погодой для того, чтобы выяснить, каким ожидается лето.

В этот день женщины готовили блюда из мяса. Верили, что это счастливый знак.

Неожиданно увидели стог сена, то можно ждать богатства. Надо горсть сена из этого стога принести домой. Внутрь поставить свечку, и 12 дней подряд зажигать свечу.

В этот день женщины делали оберег для детей. Мама брала легкую и светлую нитку, подшивала нательное белье ребенка. Таким образом можно защитить ребенка от бед и невзгод.

Мысли в этот день должны были быть светлыми и оптимистичными. Считалось, что задумывающиеся о чем-то плохом привлекут в свою жизнь еще больше проблем.

Чего нельзя делать в этот день

Нельзя 23 января жаловаться на здоровье без явных на то причин. Можете накликать серьезные болезни.

Нельзя 23 января выносить из дома мусор, чтобы вместе с ненужным хламом случайно не выбросить свое счастье.

Нельзя 23 января хвастаться, тем более деньгами и материальными благами.

Нельзя вытирать обеденный стол бумагой и пользоваться бумажными салфетками, чтобы не вызвать ссору. Можно заменить полотенцем.

Нельзя 23 января поднимать ложку, упавшую во время еды. Верили, что какой-то неприятный человек придет в гости. Лучше оставить на полу до следующего утра.

Приметы на 23 января

Если иней на деревьях, то к мокрому и холодному лету.

Если ясная погода, то будет сухое и жаркое лето.

Если небо безоблачное и ясное, то весна наступит рано.

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