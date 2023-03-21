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Почему 23 марта нельзя говорить плохо про умерших: приметы, которые могут серьезно навредить

21 марта 2023, 20:15
Что нельзя делать 23 марта и как привлечь удачу. Приметы и все запреты, которые не нарушали.
весна, приметы
Что нельзя делать 23 марта / goodfon.ru

23 марта церковь почитает память мученицы Василисы. Верующие в этот день молятся святой Василисе и просят ее уберечь от талых вод.

Считалось, что с этого дня начинаются мартовские грозы, а природа просыпается.

К святой Василисе обращались за здоровьем и помощью уберечь семью от бед.

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Что нельзя делать 23 марта

Нельзя покупать одежду и обувь. Обновки не принесут радости, одежда или обувь быстро износится, порвётся или окажется совершенно неактуальной.

Нельзя устраивать шумные застолья.

Нельзя 23 марта негативно отзываться об умерших родных. Верили, что они могут прийти и наказать своего обидчика.

Нельзя 23 марта выполнять земляные работы. Верили, что урожай будет небогатым.

Нельзя 23 марта стелить чистое постельное белье.

Приметы на 23 марта

Если сильный туман, то будет хороший урожай льда.

Если сильный ветер и мороз, то к неурожаю летом.

Если на Василису солнечно, то еще 40 дней будет солнце.

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