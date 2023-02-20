УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Почему 22 февраля нельзя трогать и чесать уши: приметы и главные запреты

20 февраля 2023, 23:03
Что нельзя делать 22 февраля и как привлечь большую удачу в этот день. Почему нельзя 22 февраля разбрасывать мусор.
зима, приметы
Что нельзя делать 22 февраля / goodfon.ru

22 февраля церковь почитает память двух святых, преподобных Никифора Важеозерского и Панкратия Печерского.

Этот день считается хорошей приметой заняться починкой обуви. Также можно привести в порядок различную домашнюю утварь. В народе верили, что это поможет привлечь благосостояние в дом.

В целом сегодня лучше не оставаться без дела. Можно навести в порядок в доме и во дворе, починить сломанные вещи.

видео дня

В старину в этот день пересчитывали запасы и осматривали семена, выкидывая испорченные. Хорошие же выносили на мороз. Согласно поверьям, это сулит хороший урожай в будущем.

22 февраля считали удачным днем, чтобы начать лечение. Если обратиться к врачам в этот день, то можно избавиться от болезни в самые короткие сроки.

Что нельзя делать 22 февраля

Нельзя 22 февраля строить долгоиграющие планы или прогнозы на будущее.

Нельзя 22 февраля поднимать с земли деньги. Найденное может только принести беды и негатив.

Нельзя 22 февраля разбрасывать мусор, так как это повлечет за собой денежные потери.

Нельзя 22 февраля чесать уши, чтобы не оказаться обманутым.

Нельзя 22 февраля оставлять детей одних в комнате. В противном случае их может на всю жизнь испугать нечисть.

Приметы на 22 февраля

Если птицы ведут себя беспокойно, то к ранней весне.

Если на деревьях много снега, то год будет урожайным.

Если стекла запотели, то к потеплению.

Читайте также"Устроят хаос": оккупанты готовят нашествие 24 февраля и бой за город Украины - астролог

Читайте также:

приметы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:50

"РФ может отправить на Киев 100 самолетов": эксперт о том, сколько самолетов смогут прорваться

23:03

Почему 22 февраля нельзя трогать и чесать уши: приметы и главные запретыВидео

23:02

"Не оставляет места для дипломатических отношений": Грузия обиделась на действия УкраиныВидео

22:49

Байден четко понял, зачем Украине истребители, когда услышал сирену в Киеве - ПодолякВидео

22:08

Почему на похороны надевают черное: выдуманные ненужные правила или важные традиции

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:47

Жизель Бюндхен похвасталась стальными кубиками пресса на бразильском карнавале

21:29

Украина поможет Молдове с Приднестровьем: Зеленский назвал главное условиеВидео

20:51

Дома с людьми могут рухнуть: в Турции новое мощное землетрясениеВидео

20:45

Байден показал Путину средний палецмнение

Реклама
20:40

В бою с оккупантами погиб снайпер ВСУ, прошедший обучение в Британии

20:35

Кристина Горняк назвала виновных в ее разводе с Владимиром Остапчуком

20:20

"Сейчас нужна максимальная мобилизация": Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битвеВидео

20:07

Верка Сердючка разболтала диагноз Андрея ДанилкоВидео

19:53

Ожидаемое всеми наступление РФ все еще может произойти - РезниковВидео

19:49

Как визит Байдена в Киев ткнул Путина носом в его провалмнение

19:40

"Вершина нашей мечты": Игнат рассказал, какое оружие уничтожит оккупантов и приблизит Украину к победеВидео

19:39

Говорили о следующих месяцах на фронте: у Байдена раскрыли детали переговоров с ЗеленскимВидео

19:00

Вычесываем кошку правильно: 5 шагов к блестящей и шелковистой шерсти

18:45

Байден "сломал" речь Путина: эксперт сказал, о чем заявит диктатор РФ 21 февраляВидео

18:34

Блогерша срывала с себя кожу ногтями после попыток повторить модный образ Doja CatВидео

Реклама
18:26

"Там поляжет еще не одна тысяча россиян": военный объяснил, почему оккупанты вцепились в УгледарВидео

17:55

Медведев в истерике из-за визита Байдена в Киев: он внезапно признал мощную поддержку Украины ЗападомВидео

17:39

73-летний Ричард Гир был экстренно госпитализирован в Мексике

17:35

Россия на этой неделе готовит реванш - ЗеленскийВидео

17:28

Что будет, если неделю не мыть голову: эти последствия никогда не забудутсяВидео

16:56

"Точно знаю, что вопрос решен": Резников анонсировал передачу авиации УкраинеВидео

16:53

Ворвется ураган: погода в Украине кардинально изменится - синоптикиВидео

16:52

Как похудеть, если вам за 40: простые советы, ведущие к идеальному телуВидео

16:38

Как приготовить омлет из одного яйца: бюджетный и вкусный завтрак обеспечен

16:37

США связывались с РФ перед визитом Байдена в Киев – АРВидео

16:26

Названы идеальные жены по знаку зодиака: они главные героини мужских грезВидео

16:15

"Стирать из фильмов научились рожи": Назаров высмеял жалкие попытки РФ убрать неугодных артистов из киноВидео

16:11

"У них более 700 летательных аппаратов": враг готовится к "нестандартным действиям" - ИгнатВидео

16:09

Вадим Машуров досье

15:58

"Устроят хаос": оккупанты готовят нашествие 24 февраля и бой за город Украины - астрологВидео

15:56

Микробов больше, чем на унитазе: чем протирать телефон, чтобы не угробить его

15:51

Что нельзя делать в зеркальный день, чтобы не навлечь беду: 23 февраля 2023 года

15:47

Забыл про "бутерброд": Навальный уже признает границы Украины вместе с Крымом

15:27

Для девушек это особо опасно: почему нельзя терпеть, если хочется в туалет

15:16

"У Байдена деменция, его можно угрохать": в РФ жестко истерят из-за приезда Байдена в КиевВидео

Реклама
15:15

Сочная Настя Каменских засветила аппетитные ножки в ботфортах и колготках-сетке

15:13

Пропагандистка Симоньян рассказала, как оскорбившийся за Галкина Киркоров, униженно приполз извинятьсяВидео

15:05

В Курской области сдетонировали боеприпасы: в блиндаже погибли шестеро солдат РФ

14:35

Новая помощь на 500 млн, танки и мощное оружие: все подробности секретного визита Байдена в КиевФотоВидео

14:33

"Четкий сигнал на болота": Кулеба назвал важную цель визита Байдена в КиевФотоВидео

14:17

"Не могу решить проблему, всё тонет": Пригожин в истерике набросился на генералов РФ

14:03

Осадчая и Горбунов показали подросшего сынаВидео

13:56

"А на Щекавицу поедем?": приезд Байдена в Киев спровоцировал "взрыв" мемов в сетиВидео

13:44

Байден выбрал Киев: появились детали подготовки сенсационного визитаФото

13:42

Гороскоп на завтра 21 февраля 2023: Скорпионам - проблемы, Ракам – освобождение от страховВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять