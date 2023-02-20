Почему 22 февраля нельзя трогать и чесать уши: приметы и главные запреты

22 февраля церковь почитает память двух святых, преподобных Никифора Важеозерского и Панкратия Печерского.
Этот день считается хорошей приметой заняться починкой обуви. Также можно привести в порядок различную домашнюю утварь. В народе верили, что это поможет привлечь благосостояние в дом.
В целом сегодня лучше не оставаться без дела. Можно навести в порядок в доме и во дворе, починить сломанные вещи.
В старину в этот день пересчитывали запасы и осматривали семена, выкидывая испорченные. Хорошие же выносили на мороз. Согласно поверьям, это сулит хороший урожай в будущем.
22 февраля считали удачным днем, чтобы начать лечение. Если обратиться к врачам в этот день, то можно избавиться от болезни в самые короткие сроки.
Что нельзя делать 22 февраля
Нельзя 22 февраля строить долгоиграющие планы или прогнозы на будущее.
Нельзя 22 февраля поднимать с земли деньги. Найденное может только принести беды и негатив.
Нельзя 22 февраля разбрасывать мусор, так как это повлечет за собой денежные потери.
Нельзя 22 февраля чесать уши, чтобы не оказаться обманутым.
Нельзя 22 февраля оставлять детей одних в комнате. В противном случае их может на всю жизнь испугать нечисть.
Приметы на 22 февраля
Если птицы ведут себя беспокойно, то к ранней весне.
Если на деревьях много снега, то год будет урожайным.
Если стекла запотели, то к потеплению.
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