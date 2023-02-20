Почему 22 февраля нельзя трогать и чесать уши: приметы и главные запреты

Что нельзя делать 22 февраля и как привлечь большую удачу в этот день. Почему нельзя 22 февраля разбрасывать мусор.

Что нельзя делать 22 февраля / goodfon.ru

22 февраля церковь почитает память двух святых, преподобных Никифора Важеозерского и Панкратия Печерского.

Этот день считается хорошей приметой заняться починкой обуви. Также можно привести в порядок различную домашнюю утварь. В народе верили, что это поможет привлечь благосостояние в дом.

В целом сегодня лучше не оставаться без дела. Можно навести в порядок в доме и во дворе, починить сломанные вещи.

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В старину в этот день пересчитывали запасы и осматривали семена, выкидывая испорченные. Хорошие же выносили на мороз. Согласно поверьям, это сулит хороший урожай в будущем.

22 февраля считали удачным днем, чтобы начать лечение. Если обратиться к врачам в этот день, то можно избавиться от болезни в самые короткие сроки.

Что нельзя делать 22 февраля

Нельзя 22 февраля строить долгоиграющие планы или прогнозы на будущее.

Нельзя 22 февраля поднимать с земли деньги. Найденное может только принести беды и негатив.

Нельзя 22 февраля разбрасывать мусор, так как это повлечет за собой денежные потери.

Нельзя 22 февраля чесать уши, чтобы не оказаться обманутым.

Нельзя 22 февраля оставлять детей одних в комнате. В противном случае их может на всю жизнь испугать нечисть.

Приметы на 22 февраля

Если птицы ведут себя беспокойно, то к ранней весне.

Если на деревьях много снега, то год будет урожайным.

Если стекла запотели, то к потеплению.

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