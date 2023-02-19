Почему 21 февраля нельзя трогать деньги: приметы и важные запреты

Что нельзя делать 21 февраля и как привлечь большую удачу в этот день. Почему 21 февраля нельзя отправляться на важные мероприятия.

Что нельзя делать 21 февраля / goodfon.ru

21 февраля церковь почитает память Захара Серповидца. С этого дня начинают готовить садовый инвентарь к работам в поле.

В священный праздник верующие стараются соблюдать однодневный пост. Работникам сельского хозяйства рекомендуется помолиться о хорошем урожае.

В 2023 году 21 февраля второй день Масленицы. Принято было готовить блины и приглашать в дом гостей.

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21 февраля считали благоприятным днем для предложения руки и сердца, начала новых отношений и свадьбы.

Что нельзя делать 21 февраля

Нельзя проводить операции и хирургические манипуляции. Поход к врачу сегодня стоит отложить, если он несрочный. Особенно это касается стоматолога. Не стоит в этот день ставить зубные пломбы.

Нельзя 21 февраля нервничать и проявлять негативные эмоции.

Нельзя 21 февраля мести пол, иначе из жилища уйдут здоровье и благополучие.

Нельзя 21 февраля женщинам долго смотреть на себя в зеркало, иначе можно проглядеть в нем всю красоту.

Нельзя 21 февраля планировать важные дела на этот день, особенно, если они связаны с деньгами. Могут обмануть или обокрасть.

Нельзя 21 февраля ходить на рыбалку, ведь клева не будет.

Приметы на 21 февраля

Если прогремел первый гром, то ждать холодной весны.

Если морозы ударили, то скоро весна наступит.

Если иней деревья покрыл, то меда будет много.

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