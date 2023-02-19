Почему 20 февраля нельзя сидеть одному за кухонным столом: приметы и строгие запреты

Что нельзя делать 20 февраля и как привлечь большую удачу в этот день. Зачем хозяйки пекли пироги с луков 20 февраля.

Что нельзя делать 20 февраля / goodfon.ru

20 февраля церковь почитает память Луки Елладского. На Луку пекли пироги и поминали усопших родственников.

Вся семья принимала участие в приготовлении пирогов. Обязательно, пироги должны были быть с луком.

Семья, как правило, съедала только часть их, а остальное раздавали нищим - "на счастье".

видео дня

Обязательно 20 февраля понимали усопших. Кроме того, этот день считался самым удачных для приготовления целебных лекарств.

Что нельзя делать 20 февраля

Нельзя 20 февраля женщинам носить зеленую и блестящую одежду. Может привести к болезням и неудачам.

Нельзя 20 февраля громко разговаривать, ругаться и ссориться.

Нельзя 20 февраля жадничать, в противном случае можно столкнуться с нуждой.

Нельзя 20 февраля оному садиться за стол. Также и обедать одному нельзя было. Можно остаться одиноким на весь год.

Нельзя 20 февраля смотреть на солнце. Верили, что 20 февраля можно приобрести проблемы со зрением.

Приметы на 20 февраля

Если алый закат, то предвещает холодное и дождливое лето.

Если синие облака, то к потеплению.

Если полуденный ветер, то сулил урожай яровых.

Читайте также: