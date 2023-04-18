Почему 20 апреля самый мистический день в году: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 20 апреля. Все приметы и важные запреты в Акулинин день.
20 апреля церковь почитает память преподобного Георгия. Также отмечается Акулинин день.
Раньше верили, что это мистический день. Раньше люди верили, что в этот день после зимнего сна в водоемах просыпаются русалки. Согласно народным поверьям, если к ним хорошо относиться, то в роду никогда не будет утопленников. Поэтому женщины в этот день шли к озерам и речкам и другим природным водоемам.
Что нельзя делать 20 апреля
- Нельзя 20 апреля ходить к водоемам в одиночку и без оберега. С собой всегда брали пучок полыни или чеснока.
- Нельзя 20 апреля выяснять отношения на берегу речки или озера.
- Нельзя 20 апреля смотреть на звезды из окна. Можно накликать разные беды.
Приметы на 20 апреля
- Если дождь идет, то хорошая будет калина.
- Если мороз и солнце, то к урожаю хлебов и гречихи.
- Если появились облака, то ждать солнечную погоду.
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