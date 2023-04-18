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Почему 20 апреля самый мистический день в году: приметы и что нельзя делать

Мария Тупик
18 апреля 2023, 23:06 обновлено 18 апреля, 23:06
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Что нельзя делать 20 апреля. Все приметы и важные запреты в Акулинин день.
весна, приметы
Что нельзя делать 20 апреля / УНИАН

20 апреля церковь почитает память преподобного Георгия. Также отмечается Акулинин день.

Раньше верили, что это мистический день. Раньше люди верили, что в этот день после зимнего сна в водоемах просыпаются русалки. Согласно народным поверьям, если к ним хорошо относиться, то в роду никогда не будет утопленников. Поэтому женщины в этот день шли к озерам и речкам и другим природным водоемам.

Что нельзя делать 20 апреля

  1. Нельзя 20 апреля ходить к водоемам в одиночку и без оберега. С собой всегда брали пучок полыни или чеснока.
  2. Нельзя 20 апреля выяснять отношения на берегу речки или озера.
  3. Нельзя 20 апреля смотреть на звезды из окна. Можно накликать разные беды.

Приметы на 20 апреля

  • Если дождь идет, то хорошая будет калина.
  • Если мороз и солнце, то к урожаю хлебов и гречихи.
  • Если появились облака, то ждать солнечную погоду.

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