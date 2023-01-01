Почему 2 января нельзя нарушать всего один запрет: приметы, которые могут спугнуть все счастье

Как привлечь удачу 2 января и что нельзя делать в этот день.

Что нельзя делать 2 января / goodfon.ru

2 января церковь почитает память святого Игнатия Богоносца. Именины также празднуют Игнат, Таисия и Даниил.

В этот день хозяйки приступали к работе в доме. Убирали после новогодних праздников и готовились встречать Рождество.

Женщины старались сходить в церковь. Просили защитить дом от бед и пожаров.

Что нельзя делать 2 января

Нельзя 2 декабря впускать в дом недоброжелателей. Можно привлечь неприятности.

Нельзя 2 января ничего одалживать соседям, чтобы не отдать счастье.

Нельзя 2 января стирать и купаться. Также нельзя посещать бани и сауны. Можно смыть все счастье и удачу.

Нельзя 2 января ругаться и обижать родных.

Приметы на 2 января

Если иней покрыл деревья, то погода будет ясной.

Если на небе много ярких звезд, то на протяжении всего года будет богатый урожай.

Если на дворе громко щебечут синицы, то значит будут долгие холодные дни.

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