Почему 19 февраля нельзя дарить и покупать кошелек: приметы и запреты дня

19 февраля церковь почитает память Святого Вукола — ученика апостола Иоанна Богослова.
Верили, что если одинокий человек в этот день помолится, он вскоре может обрести свою вторую половинку.
В этот день рекомендуется сделать генеральную уборку в доме и во дворе, починить то, что откладывали уже давно.
Обязательным было в этот день помириться с соседями.
В этот день нельзя было посещать людных мест, лучше сегодня оставаться дома. Верили, что можно было нарваться на неприятности.
Что нельзя делать 19 февраля
Нельзя 19 февраля из дома что-то давать взаймы. Верили, что благополучие может уйти.
Нельзя 19 февраля покупать кошелёк. Можно ждать бедности.
Если кошелек подарили, то нельзя принимать его пустым.
Нельзя у беременной женщины в этот день спрашивать пол ребёнка, иначе может появиться с родимым пятном.
Приметы на 19 февраля
Если морозы усилились, то к бурной весне.
Если птицы садятся на верхушки, то будет потепление.
Если оттепель в этот день, то к плохому удою у коров.
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