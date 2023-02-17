Почему 19 февраля нельзя дарить и покупать кошелек: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 19 февраля и как привлечь удачу в этот день. Главный запрет, который нельзя нарушать, чтобы деньги не потерять.

Что нельзя делать 19 февраля / goodfon.ru

19 февраля церковь почитает память Святого Вукола — ученика апостола Иоанна Богослова.

Верили, что если одинокий человек в этот день помолится, он вскоре может обрести свою вторую половинку.

В этот день рекомендуется сделать генеральную уборку в доме и во дворе, починить то, что откладывали уже давно.

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Обязательным было в этот день помириться с соседями.

В этот день нельзя было посещать людных мест, лучше сегодня оставаться дома. Верили, что можно было нарваться на неприятности.

Что нельзя делать 19 февраля

Нельзя 19 февраля из дома что-то давать взаймы. Верили, что благополучие может уйти.

Нельзя 19 февраля покупать кошелёк. Можно ждать бедности.

Если кошелек подарили, то нельзя принимать его пустым.

Нельзя у беременной женщины в этот день спрашивать пол ребёнка, иначе может появиться с родимым пятном.

Приметы на 19 февраля

Если морозы усилились, то к бурной весне.

Если птицы садятся на верхушки, то будет потепление.

Если оттепель в этот день, то к плохому удою у коров.

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