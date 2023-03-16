Почему 18 марта нельзя разбивать куриные яйца ножом: приметы и что нельзя делать

18 марта церковь почитает память мученика Конона Градаря. По традиции в этот день готовились к посевным работам.
Хозяйки замачивали семена овощей для дальнейшей высадки. Также начинали копать огород и удобрять грядки.
Интересно, что огородными хлопотами на Конона стоит заниматься, даже если плохая погода. Принято было 18 марта ухаживать за комнатными растениями и пересаживать их.
Также в этот день было много запретов, которые нарушать было нельзя.
Что нельзя делать 18 марта
Нельзя заниматься изделиями из дерева. Считалось, что те, кто нарушит этот закон, останутся без урожая в этом году.
Нельзя лениться и бездельничать.
Нельзя 18 марта совершать крупные покупки. Верили, что счастья не принесут.
Нельзя звать на ужин гостей. Вечер нужно провести с близкими.
Нельзя 18 марта сплетничать и наговаривать на кого-либо.
Нельзя разбивать куриные яйца ножом. Верили, что между супругами может возникнуть серьезная ссора из-за детей.
Приметы на 18 марта
Если ясная и теплая погода, то лето будет теплым или умеренно жарким.
Если появились первые подснежники в лесу, то можно начинать вспашку.
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