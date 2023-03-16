Почему 18 марта нельзя разбивать куриные яйца ножом: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 18 марта. Как привлечь удачу и почему нельзя трогать нож и бить куриные яйца.

Что нельзя делать 18 марта / goodfon.ru

18 марта церковь почитает память мученика Конона Градаря. По традиции в этот день готовились к посевным работам.

Хозяйки замачивали семена овощей для дальнейшей высадки. Также начинали копать огород и удобрять грядки.

Интересно, что огородными хлопотами на Конона стоит заниматься, даже если плохая погода. Принято было 18 марта ухаживать за комнатными растениями и пересаживать их.

видео дня

Также в этот день было много запретов, которые нарушать было нельзя.

Что нельзя делать 18 марта

Нельзя заниматься изделиями из дерева. Считалось, что те, кто нарушит этот закон, останутся без урожая в этом году.

Нельзя лениться и бездельничать.

Нельзя 18 марта совершать крупные покупки. Верили, что счастья не принесут.

Нельзя звать на ужин гостей. Вечер нужно провести с близкими.

Нельзя 18 марта сплетничать и наговаривать на кого-либо.

Нельзя разбивать куриные яйца ножом. Верили, что между супругами может возникнуть серьезная ссора из-за детей.

Приметы на 18 марта

Если ясная и теплая погода, то лето будет теплым или умеренно жарким.

Если появились первые подснежники в лесу, то можно начинать вспашку.

Читайте также: