Почему 17 марта нельзя красить губы: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 17 марта, приметы и запреты в этот день. Как привлечь удачу и зачем убирали в доме.

Что нельзя делать 17 марта / goodfon.ru

17 марта церковь почитает память святого Герасима. Сегодня стоит не забыть убрать в доме.

Верили, что чистота и порядок привлекут в вашу жизнь радость и семейное благополучие.

В этот день наши предки наблюдали за перелетами грачей Если птицы уже начинали поиски гнёзд, весна наступит совсем скоро, а лето будет погожим и солнечным.

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Также принято было готовится к посевным работам. Перебирали весь инвентарь и семена для посадки.

Что нельзя делать 17 марта

Нельзя 17 марта признаваться в чувствах. Они могу оказаться безответными.

Нельзя 17 марта давать ложные обещания. Можно столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем.

Нельзя 17 марта проводить хирургические операции.

Нельзя 17 марта женщинам красить губы. Верили, что могут начать нелестно отзываться.

Приметы на 17 марта

Если грачи прилетели на старые гнёзда, то сильного половодья не ждать.

Если ясная и солнечная погода, то урожай ягод будет большой.

Если звезды ярко сияют в ночь на 17 марта, то ждать потепления.

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