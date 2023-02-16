УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Почему 17 февраля нельзя трогать собак: приметы и что нельзя делать

16 февраля 2023, 00:11
Как привлечь удачу 17 февраля и что нужно обязательно сделать в доме, чтобы все неприятности "выгнать".
зима, приметы
Что нельзя делать 17 февраля / pixabay

17 февраля церковь почитает память Николая Исповедника. В народе его называют также Николой Студеным.

Обычно на 17 февраля выпадали очень крепкие морозы. Поэтому в этот день старались не выходить из дома лишний раз.

Хозяйки старались начинать заготавливать рассаду помидор.

видео дня

Также старались готовить вкусную выпечку и провести день с родными. Можно было убирать, стирать и выбрасывать старые вещи.

Верили, что уборка в доме поможет "выгнать" неприятности из дома.

Что нельзя делать 17 февраля

Нельзя 17 февраля одевать яркую одежду. Считалось, что это может принести большие неудачи.

Нельзя 17 февраля громко смеяться, шуметь, веселиться.

Нельзя 17 февраля ходить в баню, стричься, а также стричь ногти. Вместе с ними можно лишиться счастья и благополучия.

Нельзя 17 февраля женщинам лениться. Это может неблагоприятно повлиять на личную жизнь.

Нельзя 17 февраля ходить в лес.

Нельзя 17 февраля трогать бездомных собак. Можно беду привлечь.

Приметы на 17 февраля

Если туман стелется низко по земле, то будет оттепель, возможен снегопад.

Если побеги ледяных узоров на стекле опускаются вниз, то к потеплению.

Если волки воют неподалёку от селений и домов, то к сильным морозам.

Читайте такжеУстроят беду к 24 февраля: что Россия задумала на годовщину войны - прогноз для Украины

Читайте также:

приметы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:51

Зачем 16 февраля хозяйки готовили молочную кашу: приметы и что нельзя делать

00:30

Красный Крест выдает украинцам ваучеры: кому светит 500 злотых в ПольшеВидео

00:11

Почему 17 февраля нельзя трогать собак: приметы и что нельзя делатьВидео

15 февраля, среда
23:45

Самый красивый весенний маникюр 2023: 5 вариантов, в которые можно влюбиться с первого взглядаФото

23:38

"Враг теряет столько своих людей": Зеленский заявил о катастрофических потерях РоссииВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

23:27

Умерла легендарная актриса и секс-символ Голливуда

23:04

"Может приехать домой": бывшая "холостяка" Добрынина рассказала об отношениях после разрываВидео

22:50

ВСУ пощелкали: Россия потеряла почти все свои лучшие боевые танки - IISSВидео

22:29

Причины бедности человека: что приводит к нищете

Реклама
22:16

Самый известный генерал США назвал, как закончится война в УкраинеВидео

21:42

Женский гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023 года: Рыбам – успех, Ракам – уверенность

21:34

Маша Ефросинина рассказала, как ее супруг исчез после их первого интимаВидео

21:25

"Это образ, а на самом деле она - деспот": Клопотенко рассказал о сотрудничестве с Еленой ЗеленскойВидео

21:25

В Германии сделали резкий выпад в сторону Швейцарии из-за отказа предоставить оружие УкраинеВидео

21:06

Сергей Стерненко. Как россияне бессильно глотают обидуВидеоблоги

21:03

"Будет смертоносное продолжение": война в Украине вошла в новую фазу – генерал СШАВидео

21:02

Путину не победить Украину: Столтенберг призвал Запад помочь ВСУ освободить свои территорииВидео

20:44

Как понять, что он манипулирует: совет для тех, кто не хочет попасть под влияние

20:25

Погиб в неравном бою с танком под Волновахой: трагическая история пограничника-спортсменаВидео

20:15

Как выглядеть элегантно и дорого после 40 лет: 7 умных трюков на каждый день без лишних трат

Реклама
20:11

Весь в маму: Александр Пономарев показал, как сейчас выглядит его единственный сын

20:05

Как избавиться от конденсата на окнах: гарантированный результат идеального лайфхакаВидео

20:04

Более 30 Leopard 2 для Украины: союзники Киева собрали первый танковый батальон

19:52

"Мобилизованные в РФ восстанут": Россия намеренно затягивает войну и ждет, чтобы Запад "сдулся" – аналитикВидео

19:47

Почему пьют чай с молоком: удивительные сведения о сладком напиткеВидео

19:24

"Врагами их считать не нужно": Святослав Вакарчук поддержал "хороших русских" артистовВидео

19:13

Все должны быть готовы к службе в армиимнение

19:07

Устранит 6 проблем одним махом: зачем опытные хозяйки добавляют соду при стирке

19:00

Гороскоп на завтра 16 февраля 2023: Тельцам – общение, Девам – работа, Рыбам – карьерный взлет

18:55

"Хотелки" РФ по захвату Киева и всей Украины: враг усилит давление в ближайшие месяцы – РезниковВидео

18:45

Ледяной дождь и снежный "апокалипсис": в Украину идет настоящий АрмагеддонВидео

18:25

Как убрать налет со стеклянных стаканов: будут блестеть как новые

18:04

"Это был самый сложный период в нашей жизни": 24 февраля начнется новый год для Украины – ЗеленскийВидео

18:00

Войска РФ могут взять 1-2 небольших города на Донбассе, но в целом провалят наступление – CNN

17:33

"Не спала и рвала на себе волосы": звезда "Уэнздей" пожаловалась на жесткий график съемокВидео

16:39

Встреча с Байденом и Формула с границами 1991 года: СМИ узнали о визите Зеленского в ПольшуВидео

16:37

"Решение моего президента": Резников развеял слухи о своей отставкеВидео

16:31

Устроят беду к 24 февраля: что Россия задумала на годовщину войны - прогноз для УкраиныВидео

16:31

Из юной старлетки в актрису одной роли: как сейчас выглядит главная героиня сериала Элен и ребята

16:30

"Это единственный путь": Столтенберг ответил, при каком условии и когда Украина станет членом НАТОВидео

Реклама
15:58

Война "по плану" и мобилизация: в ГУР рассказали, о чем будет говорить Путин 21 февраляВидео

15:56

Запроданка Лорак восхитилась треком путиниста Киркорова к фильму российских пропагандистовВидео

15:40

Чем подкормить розы весной: 4 простых и эффективных народных средства для пышных и ароматных цветов

15:38

Что такое резерв в военное время: из кого он состоит и кто не подлежит мобилизации

14:53

"Весна и лето будут решающими": Боррель разнес Европу и призвал как можно скорее дать танки ВСУВидео

14:53

ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике: Резников назвал срокиВидео

14:49

В постели и с шампанским: Синди Кроуфорд в шелковом пеньюаре побаловала мужа "сладеньким"

14:43

"Жить с этим не могу": в РФ покончил с собой срочник, которого собирались бросить на войну в УкраинуВидео

14:16

Война в Украине продолжится в 2024 году: в Британии дали тревожный прогнозВидео

14:12

Достаточно столовой ложки: зачем посыпать солью картошку после посадкиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять