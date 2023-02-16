Почему 17 февраля нельзя трогать собак: приметы и что нельзя делать

Как привлечь удачу 17 февраля и что нужно обязательно сделать в доме, чтобы все неприятности "выгнать".

Что нельзя делать 17 февраля / pixabay

17 февраля церковь почитает память Николая Исповедника. В народе его называют также Николой Студеным.

Обычно на 17 февраля выпадали очень крепкие морозы. Поэтому в этот день старались не выходить из дома лишний раз.

Хозяйки старались начинать заготавливать рассаду помидор.

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Также старались готовить вкусную выпечку и провести день с родными. Можно было убирать, стирать и выбрасывать старые вещи.

Верили, что уборка в доме поможет "выгнать" неприятности из дома.

Что нельзя делать 17 февраля

Нельзя 17 февраля одевать яркую одежду. Считалось, что это может принести большие неудачи.

Нельзя 17 февраля громко смеяться, шуметь, веселиться.

Нельзя 17 февраля ходить в баню, стричься, а также стричь ногти. Вместе с ними можно лишиться счастья и благополучия.

Нельзя 17 февраля женщинам лениться. Это может неблагоприятно повлиять на личную жизнь.

Нельзя 17 февраля ходить в лес.

Нельзя 17 февраля трогать бездомных собак. Можно беду привлечь.

Приметы на 17 февраля

Если туман стелется низко по земле, то будет оттепель, возможен снегопад.

Если побеги ледяных узоров на стекле опускаются вниз, то к потеплению.

Если волки воют неподалёку от селений и домов, то к сильным морозам.

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