Почему 16 марта нельзя выносить мусор: приметы и запреты дня

16 марта церковь почитает память святого Европия. В народной традиции день так и называется - Европиев день.
Хорошим знаком сегодня считаются пожертвования и милостыня. Хозяйки готовили вкусные разносолы и приглашали в дом гостей.
Также было принято убирать и стирать 16 марта. Верили, что из дома можно прогнать неудачи.
Наши предки в этот день никогда не ходили в лес. Ведь именно 16 марта, по преданиям, завершалась медвежья спячка.
Что нельзя делать 16 марта
Нельзя выносить мусор, особенно после захода солнца. Можно привлечь бедность в дом.
Нельзя брать деньги в долг. Помимо бедности в дом могут прийти семейные неурядицы.
Нельзя 16 марта брать в руки тяжёлые и острые предметы.
Нельзя устраивать скандалы, разводы, хвастать, сплетничать и завидовать. Могут преследовать несчастья и проблемы.
Приметы на 16 марта
Если солнце садится в облака, на следующий день следует ждать ненастья.
Если прилетели скворцы, то будет хороший урожай зерновых.
Если вороны купаются в снегу, то скоро будет оттепель.
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