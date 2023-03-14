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Почему 16 марта нельзя выносить мусор: приметы и запреты дня

14 марта 2023, 22:48
Что нельзя делать 16 марта и все запреты дня. Почему 16 марта запрещено одалживать деньги.
весна, приметы
Что нельзя делать 16 марта / goodfon.ru

16 марта церковь почитает память святого Европия. В народной традиции день так и называется - Европиев день.

Хорошим знаком сегодня считаются пожертвования и милостыня. Хозяйки готовили вкусные разносолы и приглашали в дом гостей.

Также было принято убирать и стирать 16 марта. Верили, что из дома можно прогнать неудачи.

видео дня

Наши предки в этот день никогда не ходили в лес. Ведь именно 16 марта, по преданиям, завершалась медвежья спячка.

Что нельзя делать 16 марта

Нельзя выносить мусор, особенно после захода солнца. Можно привлечь бедность в дом.

Нельзя брать деньги в долг. Помимо бедности в дом могут прийти семейные неурядицы.

Нельзя 16 марта брать в руки тяжёлые и острые предметы.

Нельзя устраивать скандалы, разводы, хвастать, сплетничать и завидовать. Могут преследовать несчастья и проблемы.

Приметы на 16 марта

Если солнце садится в облака, на следующий день следует ждать ненастья.

Если прилетели скворцы, то будет хороший урожай зерновых.

Если вороны купаются в снегу, то скоро будет оттепель.

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