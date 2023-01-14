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Почему 15 января нельзя стричь волосы: приметы, которые могут принести большие неприятности

14 января 2023, 12:01
Что нельзя делать 15 января и как привлечь удачу в этот день.
зима, приметы
Что нельзя делать 15 января / goodfon.ru

15 января церковь почитает память святого Сильвестра и Серафима Саровского. О жизни этого святого сохранилось мало информации.

В этот праздник уделяли особое внимание домашним курам. Они вычищали курятники, старались получше накормить птиц.

Верили, кто съест сегодня куриное яйцо, тому весь год будет везти. Женщины яйца варили, жарили и готовили различные закуски.

Детям можно было купить петушок из карамели. Также хорошим подарком для ребенка был глиняных петушков.

В этот день старались также защитить свой дом от разных напастей. В обычную воду можно добавить небольшое количество святой воды и помыть окна. Считалось, что это убережет жилище от негатива.

Что нельзя делать 15 января

Нельзя 15 января подстригаться, так как, можно всю удачу и здоровье потерять.

Нельзя 15 января поднимать с земли куриное перо. Может счастье покинуть.

Нельзя 15 января делать уборку. Верили, что можно потревожить домового.

Нельзя 15 января выбрасывать крошки со стола. Их отдавали животным, чтобы в доме был достаток.

Нельзя пить спиртные напитки, можно целый год болеть.

Приметы на 15 января

Если петухи на рассвете запели, то к потеплению.

Если птицы в снегу купаются, то к оттепели.

Если снежная буря, то ждать суровые морозы.

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