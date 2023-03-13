Почему 15 марта нельзя поднимать деньги: приметы и что нельзя делать в самый неприятный день года

Что нельзя делать 15 марта и почему не покупали цветы в дом в этот день. Приметы и все запреты.

Что нельзя делать 15 марта / goodfon.ru

15 марта церковь почитает память священномученика Феодота. Он был епископом Киринейским. Святой известен, как искусный писарь, который переписал много книг для храмов.

Наши предки считали 15 марта одной из самых опасных дат в году. Чтобы не притянуть к себе беды и печали, нужно соблюдать все запреты.

Хозяйки в этот день сеяли лук и баклажаны. Также принято было варить вкусную молочную кашу и обязательно добавляли мед.

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Что нельзя делать 15 марта

Нельзя 15 марта выходить на улицу, если погода плохая и ветер сильный.

Нельзя 15 марта покупать новую одежду, а также штопать старые вещи. Это может забрать ваше здоровье и благополучие.

Нельзя 15 марта ругаться и сквернословить. Можно привлечь большие неудачи.

Нельзя 15 марта покупать цветы в дом. Верили, что они будут высасывать энергию у всех, живущих в доме.

Нельзя 15 марта поднимать деньги. Такая лёгкая прибыль может во много раз ухудшить ваше финансовое состояние.

Нельзя 15 марта пришивать пуговицы к нательной одежде. Можно пришить к себе чужие хлопоты и заботы.

Приметы на 15 марта

Если на Федота мороз, дождь или снежные заносы, то травы долго не будет.

Если хороший день, то к ранней и теплой весне.

Если на Федота мороз, то ждать тепла еще долго.

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