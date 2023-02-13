Почему 15 февраля нельзя класть деньги на стол: приметы и что запрещено делать на Сретение Господне

15 февраля церковь почитает память встречи 40-дневного младенца Иисуса Христа со святыми Симеоном и Анной. Этот праздник называли Сретение Господне.
Считалось, что в этот день зима встречается с весной. Морозы в Сретение Господне считались последними. Сегодня было принято заботиться о домашней курице.
15 февраля считали целебной воду. В Сретение она обладает почти такими же свойствами, как и на Крещение.
Главным блюдом на Сретение были блины и пироги. На блины можно пригласить гостей, родственников, самых близких людей, благодаря чему отношения с ними весь год будут добрыми.
Что нельзя делать 15 февраля
Нельзя 15 февраля грустить, печалиться, плакать, страдать, жаловаться на свою судьбу. Такое поведение может привлечь ещё большие несчастья, грусти и страданий.
Нельзя 15 февраля отправляться в дальний путь.
Нельзя 15 февраля класть деньги на обеденный стол. Можно резко обеднеть.
Нельзя 15 февраля вышивать, вязать, рукодельничать. Можно привлечь болезни и беды.
Нельзя 15 февраля убирать, подметать, выносить ссор из дома.
Нельзя 15 февраля ходить в баню и не париться веником.
Нельзя 15 февраля работать в саду и на огороде, рубить деревья, ломать сучья и срезать кустарники.
Приметы на 15 февраля
Если в Сретение тепло и солнечно, то весна наступит рано и будет теплой.
Если на Сретение холодно и пошел снег, то весной будет слякотно.
Если 15 февраля утром пошел снег, то в этом году стоит ждать хорошего урожая.
Если поздно вечером 15 февраля снег, то урожай созреет поздно.
Читайте также"Начался самый роковой период": астролог назвала города Украины, откуда надо уезжать до лета
Читайте также:
- У кондитеров можно не заказывать: царский рецепт нежнейшего рулета, который получается всегда
- В тесто для оладушек бабушки специально добавляли 2 ингредиента: будут пышными всегда - рецепт
- Зачем засохший багет моют под холодной водой и заворачивают в фольгу - уникальный рецепт гренок