Почему 15 февраля нельзя класть деньги на стол: приметы и что запрещено делать на Сретение Господне

Что нельзя делать 15 февраля на Сретение Господне. Как привлечь удачу и что нужно приготовить.

Сретение Господне 2023 приметы / goodfon.ru

15 февраля церковь почитает память встречи 40-дневного младенца Иисуса Христа со святыми Симеоном и Анной. Этот праздник называли Сретение Господне.

Считалось, что в этот день зима встречается с весной. Морозы в Сретение Господне считались последними. Сегодня было принято заботиться о домашней курице.

15 февраля считали целебной воду. В Сретение она обладает почти такими же свойствами, как и на Крещение.

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Главным блюдом на Сретение были блины и пироги. На блины можно пригласить гостей, родственников, самых близких людей, благодаря чему отношения с ними весь год будут добрыми.

Что нельзя делать 15 февраля

Нельзя 15 февраля грустить, печалиться, плакать, страдать, жаловаться на свою судьбу. Такое поведение может привлечь ещё большие несчастья, грусти и страданий.

Нельзя 15 февраля отправляться в дальний путь.

Нельзя 15 февраля класть деньги на обеденный стол. Можно резко обеднеть.

Нельзя 15 февраля вышивать, вязать, рукодельничать. Можно привлечь болезни и беды.

Нельзя 15 февраля убирать, подметать, выносить ссор из дома.

Нельзя 15 февраля ходить в баню и не париться веником.

Нельзя 15 февраля работать в саду и на огороде, рубить деревья, ломать сучья и срезать кустарники.

Приметы на 15 февраля

Если в Сретение тепло и солнечно, то весна наступит рано и будет теплой.

Если на Сретение холодно и пошел снег, то весной будет слякотно.

Если 15 февраля утром пошел снег, то в этом году стоит ждать хорошего урожая.

Если поздно вечером 15 февраля снег, то урожай созреет поздно.

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