Почему 14 марта нельзя мыть полы в доме: приметы и что запрещено делать

Что нельзя делать 14 марта и приметы дня. Верили, что в этот день рекомендуется делать как можно больше добра и благих дел.

Что нельзя делать 14 марта / goodfon.ru

14 марта церковь почитает память преподобной мученицы Евдокии Илиопольской.

В этот день сеяли семена капусты, готовили сельскохозяйственный инвентарь, чистили крыши от снега.

14 марта рекомендуется делать как можно больше добра и благих дел. Также в этот день стоит уделить внимание бездомным животным. Предки считали, если покормить живность или даже забрать к себе домой — к долгой и счастливой жизни без материальных проблем.

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Верили, кто 14 марта купит одежду или обувь, она будет долго служить вам.

Что нельзя делать 14 марта

Нельзя 14 марта планировать будущее. Считалось, что ничего из задуманного не сбудется.

Нельзя 14 марта совершать покупки для дома.

Нельзя 14 марта покупать мебель и бытовую технику.

Нельзя 14 марта выходить из дома после захода солнца. Злые силы могут наслать на вас беду.

Нельзя 14 марта подстригать волосы. Верили, что вместе с ними можно отрезать и любовь.

Нельзя 14 марта мыть дома пол.

Нельзя 14 марта возиться с тестом хозяйкам.

Приметы на 14 марта

Если ясная погода, то год будет прекрасный.

Если Евдокия снег расплющила, то весна будет ранняя.

Если ветер с севера, лето будет хорошо для пчеловодства.

Если снег в этот день, то к урожаю и обилию грибов осенью.

Если метель 14 марта, то ждать затяжную весну и неурожай.

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