Почему 14 февраля никогда не выносили мусор: приметы и что нельзя делать

14 февраля церковь почитает память святого Трифона. По преданию, он с юных лет обладал чудотворным даром.
Также 14 февраля отмечают день святого Валентина. Хорошим и добрым знаком сегодня считается сказать близким людям о своих чувствах, признаться в любви тем, кому давно не решались это сказать.
Верили, если разбить случайно посуду и даже зеркало - не страшно. В старину говорили, что это к счастью. Правда выкидывать осколки сегодня нельзя.
Также наши предки верили, что февраль — время судьбоносных встреч и свадеб, поэтому девушки сегодня гадали на женихов.
14 февраля существует очень много запретов, которые нарушать нельзя.
Что нельзя делать 14 февраля
Нельзя выбрасывать мусор 14 февраля. Вместе с ним можно лишиться удачи.
Нельзя 14 февраля возвращаться за забытой вещью. Это предвещает плохую весть.
Нельзя 14 февраля опаздывать.
Нельзя 14 февраля оставаться в одиночестве.
Нельзя 14 февраля ругаться и конфликтовать.
Не стоит сегодня дарить острые предметы, часы, платки, зеркала. Такие подарки могут привести к расставанию.
Приметы на 14 февраля
Если снег, то весна будет дождливой.
Если туман, то погода изменится в лучшую сторону.
Если тепло, то теплая погода сохранится следующие 30 дней.
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