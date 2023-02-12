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Почему 14 февраля никогда не выносили мусор: приметы и что нельзя делать

12 февраля 2023, 18:19
Чо нельзя делать 14 февраля и как привлечь большую удачу в этот день. Приметы на День святого Валентина.
зима, приметы
Что нельзя делать 14 февраля / goodfon.ru

14 февраля церковь почитает память святого Трифона. По преданию, он с юных лет обладал чудотворным даром.

Также 14 февраля отмечают день святого Валентина. Хорошим и добрым знаком сегодня считается сказать близким людям о своих чувствах, признаться в любви тем, кому давно не решались это сказать.

Верили, если разбить случайно посуду и даже зеркало - не страшно. В старину говорили, что это к счастью. Правда выкидывать осколки сегодня нельзя.

Также наши предки верили, что февраль — время судьбоносных встреч и свадеб, поэтому девушки сегодня гадали на женихов.

14 февраля существует очень много запретов, которые нарушать нельзя.

Что нельзя делать 14 февраля

Нельзя выбрасывать мусор 14 февраля. Вместе с ним можно лишиться удачи.

Нельзя 14 февраля возвращаться за забытой вещью. Это предвещает плохую весть.

Нельзя 14 февраля опаздывать.

Нельзя 14 февраля оставаться в одиночестве.

Нельзя 14 февраля ругаться и конфликтовать.

Не стоит сегодня дарить острые предметы, часы, платки, зеркала. Такие подарки могут привести к расставанию.

Приметы на 14 февраля

Если снег, то весна будет дождливой.

Если туман, то погода изменится в лучшую сторону.

Если тепло, то теплая погода сохранится следующие 30 дней.

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