Почему 13 января нельзя трогать деньги, и зачем нужно купить орехи: приметы на Старый Новый год

Что нельзя делать 13 января и как привлечь удачу на Старый Новый год.

Что нельзя делать 13 января / goodfon.ru

13 января церковь почитает память Василия Кесарийского, которому приписывают изобретение иконостаса и авторство множества проповедей. В народе праздник назывался Васильев день. Также 13 января отмечают Щедрый вечер перед Старым Новым годом.

По народному календарю отмечают Васильеву коляду. Вечер накануне старого Нового года называли еще Васильевым и Щедрым. В домах готовили множество блюд с таким расчетом, чтобы хватило всем зашедшим в гости отметить наступление Нового года.

Верили, что богатый стол 13 января обеспечит хозяину достаток на весь год. Главным блюдом на Щедрый вечер был поросенок. Он символизировал плодовитость и благополучие.

В этот день принято было мириться с родными.

Чтобы урожай яблок был хорошим, нужно было подойти к дереву и стряхнуть сне.

Чтобы каждому в доме улыбнулась удача и был достаток, нужно было купить орехи и почистить. Пока чистили орехи проговаривали: "Скорлупка, дробись, деньга из кошелька не выводись". Орехи съедали, а скорлупу закапывали.

Что нельзя делать 13 января

Нельзя 13 января в Васильев вечер ругаться и скандалить. Можно привлечь беду.

Нельзя 13 января вечером выносить мусор. Можно все счастье из дома вынести.

Нельзя 13 января давать и брать в долг деньги.

Нельзя 13 января пересчитывать деньги, особенно мелкие купюры или монеты. Можно столкнуться с финансовыми трудностями.

Нельзя 13 января утром ни с кем разговаривать, пока не умылся. Можно весь год провести с пустыми карманами и упустить успех.

Приметы на 13 января

Если ночью на небе было много звезд, то будет хороший урожай ягод.

Если снег в этот день, то ждать урожайный год.

Если погода теплая, то лето будет дождливым.

Читайте также: