glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Почему 13 января нельзя трогать деньги, и зачем нужно купить орехи: приметы на Старый Новый год

11 января 2023, 18:29
Что нельзя делать 13 января и как привлечь удачу на Старый Новый год.
зима, приметы
Что нельзя делать 13 января / goodfon.ru

13 января церковь почитает память Василия Кесарийского, которому приписывают изобретение иконостаса и авторство множества проповедей. В народе праздник назывался Васильев день. Также 13 января отмечают Щедрый вечер перед Старым Новым годом.

По народному календарю отмечают Васильеву коляду. Вечер накануне старого Нового года называли еще Васильевым и Щедрым. В домах готовили множество блюд с таким расчетом, чтобы хватило всем зашедшим в гости отметить наступление Нового года.

Верили, что богатый стол 13 января обеспечит хозяину достаток на весь год. Главным блюдом на Щедрый вечер был поросенок. Он символизировал плодовитость и благополучие.

В этот день принято было мириться с родными.

Чтобы урожай яблок был хорошим, нужно было подойти к дереву и стряхнуть сне.

Чтобы каждому в доме улыбнулась удача и был достаток, нужно было купить орехи и почистить. Пока чистили орехи проговаривали: "Скорлупка, дробись, деньга из кошелька не выводись". Орехи съедали, а скорлупу закапывали.

Что нельзя делать 13 января

Нельзя 13 января в Васильев вечер ругаться и скандалить. Можно привлечь беду.

Нельзя 13 января вечером выносить мусор. Можно все счастье из дома вынести.

Нельзя 13 января давать и брать в долг деньги.

Нельзя 13 января пересчитывать деньги, особенно мелкие купюры или монеты. Можно столкнуться с финансовыми трудностями.

Нельзя 13 января утром ни с кем разговаривать, пока не умылся. Можно весь год провести с пустыми карманами и упустить успех.

Приметы на 13 января

Если ночью на небе было много звезд, то будет хороший урожай ягод.

Если снег в этот день, то ждать урожайный год.

Если погода теплая, то лето будет дождливым.

Читайте также:

приметы Старый Новый год
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:05

Три знака Зодиака получили шанс на новую жизнь: кто стал баловнями судьбы в январе

19:00

Гороскоп на завтра 12 января: Водолею – сильный стресс, Тельцу – борьба за себяВидео

18:59

Пенолюбы и пенохлебы: что будет, если каждый день пить пивоВидео

18:57

"На кого он Степаненко променял": молодую жену Петросяна заплевали россияне

18:40

"Не хватает воздуха": в тяжелых боях под Бахмутом погиб мастер спорта и отец двоих детейВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:31

"Я предатель": Усик удивил заявлением о верности Московскому патриархатуВидео

18:29

Загадка сталинок: почему в них делали 4-метровые потолки, а комнаты разделяли пороги

18:29

Почему 13 января нельзя трогать деньги, и зачем нужно купить орехи: приметы на Старый Новый годВидео

17:52

Путин устроил "переворот": Суровикина понизили, Герасимов стал "главарем" российских оккупантовВидео

Реклама
17:44

"Пусть живут в РФ": Зеленский высказался насчет лишения гражданства нардепов ОПЗЖВидео

17:43

Тела везут вагонами: в Мелитополе оккупанты в панике роют братские могилы - ФедоровВидео

17:25

Литва передаст Украине системы ПВО и зенитки - президент страныВидео

17:22

"Трудные времена": Путин цинично "сопереживает" людям с оккупированных территорий УкраиныВидео

17:17

Сунак дал "зеленый свет" на передачу Украине танков - Evening StandardВидео

17:15

Почему 12 января нельзя прикасаться к соли и солить еду: приметы и важные запреты дняВидео

17:09

"Пакет малыша" в 2023 году: что в него входит, как получить помощь или компенсациюФотоВидео

17:08

Как приготовить драники, чтобы все ахнули и попросили добавки: самые важные секретикиВидео

17:02

Звезда Уэнздей Дженна Ортега засветила пресс в платье принцессы на Золотом глобусеВидео

16:56

Kalush Orchestra удивили фанатов новым клипом со ШварценеггеромВидео

16:45

Вкуснейший рецепт вареников с сюрпризом на Старый Новый год: узнайте, что вас ждет весь 2023 годВидео

Реклама
16:22

Польша передает Украине роту танков Leopard: Дуда раскрыл деталиВидео

16:14

Каков отец, такой и сын: Бедрос Киркоров называет Украину республикойВидео

16:10

Счастье не за горами: у трех знаков Зодиака вскоре начнется сплошная белая полоса

16:03

РФ готовит новый ракетный удар по Украине: в Силах обороны назвали вероятные целиВидео

15:59

Пограничники вместе с ВСУ ярко отправили "к кобзону" группу вагнеровцев под СоледаромВидео

15:57

Президенты Польши и Литвы приехали во Львов: Зеленский подписал общую декларациюВидео

15:20

Враг перебрасывает резервы, идет на штурм: в Минобороны рассказали о боях в СоледареВидео

15:13

Какие 3 блюда нужно приготовить на Старый Новый год: можно узнать свою судьбу и привлечь достатокВидео

15:08

"Снова карта идет "аркан смерти": таролог предупредил киевлян об угрозе новых атак враговВидео

15:07

Страной руководит "хромая утка": в РФ панически ищут преемника Путину - СМИ

14:59

У любовницы Путина нашли элитную квартиру в Петербурге: росСМИ раскрыли деталиВидео

14:31

Американский генерал назвал главную цель РФ в войне с УкраинойВидео

14:30

Защищая Украину, погиб интернациональный чемпион по смешанным единоборствам

14:27

Пакистан отправит Украине снаряды для пушек большого калибра – The Economic TimesВидео

14:20

Сорок лет - страха нет: почему нельзя праздновать 40-летие и как отмечать без опасности для жизни

14:03

В Курской области произошел взрыв: в стране-агрессоре пожаловались, что "дрон ранил российских военных"

14:00

С Днем дочери 2023 - теплые мамины поздравления со Всемирным днем дочери

13:46

Могут готовить к участию в войне в Украине: в Беларуси создают аналог ЧВК ВагнераВидео

13:36

Пока в пределах Украины русские войска, она не вступит в ЕС - замглавы Еврокомиссии

13:35

Зачем замораживать крупы: это поможет навсегда забыть о надоедливой проблеме

Реклама
13:23

Тяжелые бои в Соледаре и Бахмуте: генсек НАТО призвал сломать ситуацию на сторону Украины военной помощьюВидео

13:10

Война в Украине: виден ли свет в конце туннеля – чат с генералом Николаем Маломужем

13:04

Мадонну обвиняют в торговле и сексуальном использовании африканских детейВидео

12:59

В Украине уничтожен подполковник РФ - командир "элитного" отряда спецназа ГРУВидео

12:57

Как отмыть микроволновку от сильных загрязнений: заблестит словно из магазинаВидео

12:53

В Украине "зажмурили" российского чиновника-оккупанта

12:52

Мнут лапами и мурчат: почему кошки любят массажировать хозяина

12:31

ВСУ ликвидировали "зэка"-вагнеровца, который сжег 2 людей: его мать возмутилась отсутствием "почестей"ФотоВидео

12:30

Мемуары принца: Гарри описал бурное свидание с Меган Маркл в отелеВидео

12:20

Американские БМП Bradley дадут возможность для наступления ВСУ – ПентагонВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять