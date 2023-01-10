Почему 12 января нельзя прикасаться к соли и солить еду: приметы и важные запреты дня

Как привлечь удачу 12 января и что нельзя делать никому, чтобы не привлечь беду.

Что нельзя делать 12 января / goodfon.ru

12 января церковь почитает память святой мученицы Анисьи Солунской. В народном календаре этот день называют день Анисьи Зимней.

В этот день верили, что святая может помочь вылечить заболевания, связанные с желудком и желудочно-кишечным трактом.

Женщины 12 января готовили блюда из свинины. Верили, что это мясо символизирует безбедную и долгую жизнь, поэтому чем больше съедалось свинины, тем удачнее будет следующий год.

Также было принято приглашать в дом гостей. Чем больше будет людей в вашем доме 12 января, тем будет богаче для вас.

Чтобы жизнь была счастливой, 12 января совершали добрые дела.

Что нельзя делать 12 января

Нельзя 12 января поднимать с земли вещи. Найденную вещь нельзя приносить в дом, можно привлечь проблемы.

Нельзя 12 января убирать руками с одежды или обуви, прицепившиеся ниточку или веревочку.

Нельзя 12 января вытираться чужим полотенцем, чтобы не перенять проблемы и болезни его хозяина.

Нельзя 12 января вышивать, вязать и шить.

Нельзя 12 января убирать и делать ремонт в доме. Можно привлечь неприятности.

Нельзя 12 января никому трогать соль. Можно беду навлечь.

Приметы на 12 января

Если вороны садятся на нижние ветки деревьев, то ждать ветра.

Если снег пошел, то лето будет пасмурным.

Если день выдался солнечным, то скоро птицы с юга прилетят.

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