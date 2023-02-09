glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Почему 11 февраля нельзя разбивать яйца: приметы и что нельзя делать

9 февраля 2023, 22:01
Как привлечь удачу 11 февраля и что нельзя делать. Почему 11 февраля считают опасным днем.
зима, приметы
Что нельзя делать 11 февраля / goodfon.ru

11 февраля церковь почитает память святителя Лаврентия Печерского. В народе торжество в его честь прозвали Лаврентьев день, или Битье морозное.

Часто в этот день погода была очень холодной, и сильные морозы сопровождал ледяной ветер.

Согласно преданию, Лаврентий происходил из знатного боярского рода и воспитывался в православной вере. О нем известно довольно мало, в том числе умалчивается его мирское имя.

11 февраля считали не самым благоприятным днем. Наши предки верили, что на земле шалят ведьмы, поэтому из дома после заката старались не выходить.

Наши предки старались всеми способами защитить свой дом от беды. Желательно в этот день поставить на стол веточки засохшего чертополоха. Считается, что это растение наилучшим образом отгоняет все беды.

Также 11 февраля старались каждому члену семьи дать по три глотка святой воды, чтобы не привлечь беды в этот день.

В этот день люди просили святого избавиться от глазных недугов. Наши предки верили, что святой помогает лечить слепоту.

Хозяйки обязательно пекли пирожки с капустой. Согласно поверьям, если съесть кусочек пирога, то на протяжении всего года человек будет счастлив.

Что нельзя делать 11 февраля

Нельзя брать в руки острые и опасные предметы.

Нельзя оставлять жилище без защиты.

Нельзя ругаться и кричать на детей.

Нельзя 11 февраля поднимать ничего, что лежит около входной двери или возле ворот. Можно привлечь в свою жизнь беду.

Нельзя 11 февраля готовить блюда из мяса и молока. При этом разрешалась рыба. Остатки еды со стола ни в коем случае не выбрасывали.

Нельзя 11 января разбивать вареные яйца друг об друга. Может ваша заветная мечта не осуществится в ближайшее время.

Приметы на 11 февраля

Если снежные хлопья становятся крупными, то к оттепели.

Если холодная погода, то в августе будет очень жарко.

Если красная луна, то ждать порывистого ветра.

Читайте также"Весной будет буря": астролог предупредила о массовой трясучке и серьезных изменениях для каждого

Не пропустите важные новости! Читайте в Телеграм и Viber!

Читайте также:

приметы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:30

Зачем класть лавровый лист в кошелек: деньги будут течь к вам рекой

22:21

"Обострение уже началось, ситуация тяжелая": Гайдай сообщил о наступлении россиян на ЛуганщинеВидео

22:09

Зачем сыпать соль в обувь: очень действенный совет, который многих удивит

22:08

За паспортом: популярную российскую телеведущую застукали в посольстве ИзраиляВидео

22:01

Почему 11 февраля нельзя разбивать яйца: приметы и что нельзя делатьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:41

"РФ перешла из "огневого вала" на "мясной"": оккупанты уже практически не воюют техникой – АндрусивВидео

21:16

"Год назад никто бы не поверил": Резников намекнул на возможность получения боевых кораблейВидео

21:07

"Они все нам отдали": Подоляк рассказал, какие страны пошли ва-банк ради победы Украины в войнеВидео

21:06

Зачем в воду для пельменей добавляют 1 секретный ингредиент: становятся в 10 раз вкуснее - рецептВидео

Реклама
20:32

"Хотят бороться против НАТО": Пригожин придумал новый фейк об американцахВидео

19:52

Зеленский удивил подробностями об отношениях между Украиной и ГерманиейВидео

19:32

Стальной пресс украинской сцены: Анна Кошмал засветила "кубики" в белом топе

19:24

Потери сумасшедшие: РФ потеряла более 20 генералов на войне в Украине - японская разведкаВидео

19:20

Путин должен немедленно уволить Шойгумнение

19:02

Резников откровенно ответил, есть ли риск захвата Одессы с моря или сушиВидео

18:38

"Есть альтернатива": Британия не будет немедленно поставлять истребители Украине – УоллесВидео

18:22

"Ничего плохого в этом не вижу": военнослужащий ВСУ оценил переспективу сдачи БахмутаВидео

18:17

Мустафа Джемилев поддержал Резникова: критически важно сохранять монолитность

18:10

"Там активные боевые действия": наступление России уже началось - ПодолякВидео

18:05

Почему кошка спит на человеке: мистика, приметы и наука объясняют поведение любимца

Реклама
18:00

Чтобы "лицо кухни" сияло чистотой: 5 простых способов, как отмыть стекло в духовке

17:45

"Можем ударить собственным оружием": Украина может уничтожать цели на территории РФ – ДаниловВидео

17:43

"Мы наложим вето": Болгария не поддерживает ядерные санкции против РФВидео

17:11

"Я устала говорить, что у меня все хорошо": Ризатдинова рассказала о маме, которая осталась в КрымуВидео

17:11

Шесть человек под завалами, их слышно: появились первые фото и видео последствий взрыва в КиевеВидео

16:56

Сколько дают денег за декретный отпуск: как государство помогает матерямВидео

16:49

"Много странных вещей происходило": Виталию Козловскому регулярно снится Путин

16:48

Война подходит к кульминации: ход боевых действий качнется в сторону Украины – ЖдановВидео

16:47

Как в 40 выглядеть на 25: простые фокусы в макияже, которые сделают из вас конфеткуВидео

16:37

Киркоров затягивает поясок: артист не может платить за свой пентхаус в МосквеВидео

16:23

В апреле оккупанты могут начать массово убегать: Андрусив рассказал подробностиВидео

16:18

Лежа на диване ждут манны небесной: лишь 3 знака зодиака являются величайшими лентяямиВидео

16:04

В Киеве прогремел взрыв на территории бывшего завода: есть погибшие

16:01

"Это гуманитарный подвиг": Украина получила очередной пакет помощи от Польши

15:56

Вызвали саперов: пропагандистке Симоньян пришла посылка-сюрпризВидео

15:44

РФ уже начала новое наступление: оккупанты атакуют два города и пойдут еще на три – АндрусивВидео

14:57

Стало известно, когда появится Олег Винник и куда он делсяВидео

14:55

Украина стала ближе к получению истребителей и дальнобойных ракет – ЕрмакВидео

14:35

"Немедленное прекращение огня": пропутинский премьер Венгрии Орбан решил поиграть в "голубя мира"Видео

14:30

"Самый сильный танк в мире": Украина и Rheinmetall ведут переговоры о поставках Киеву PantherВидео

Реклама
14:28

"Это страшная материнская боль": Ольга Сумская расплакалась, рассказывая про московских внуков

14:20

Жарим обалденно вкусные котлеты: секретный ингредиент, который улучшит вкус и сохранит аромат

14:06

Россия потеряла в боях тысячу танков, а еще 500 захватили ВСУ - CNNВидео

14:05

Favbet Foundation передал еще два внедорожника для ВСУ

14:04

Зачем солить одежду перед стиркой: если делать это в 3 случаях, вещи будут в идеальном состоянии

14:01

Военные на Донецком направлении получили дроны и генераторы от "Фундации Течия" и Олега Крота

13:26

Кремлю важны только кошельки, а 140 млн россиян - тела, несущие оружие - Зеленский

13:19

"Народ, сотни лет живший в рабстве": в ГУР рассказали, как в России снесут режим ПутинаВидео

13:00

"Угроза очень велика": глава Европарламента призвала дать Украине истребители и дальнобойные ракетыВидео

13:00

Гороскоп на завтра 10 февраля 2023: Ракам – энергичность, Рыбам – разочарования

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять