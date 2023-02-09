Почему 11 февраля нельзя разбивать яйца: приметы и что нельзя делать

Как привлечь удачу 11 февраля и что нельзя делать. Почему 11 февраля считают опасным днем.

Что нельзя делать 11 февраля / goodfon.ru

11 февраля церковь почитает память святителя Лаврентия Печерского. В народе торжество в его честь прозвали Лаврентьев день, или Битье морозное.

Часто в этот день погода была очень холодной, и сильные морозы сопровождал ледяной ветер.

Согласно преданию, Лаврентий происходил из знатного боярского рода и воспитывался в православной вере. О нем известно довольно мало, в том числе умалчивается его мирское имя.

11 февраля считали не самым благоприятным днем. Наши предки верили, что на земле шалят ведьмы, поэтому из дома после заката старались не выходить.

Наши предки старались всеми способами защитить свой дом от беды. Желательно в этот день поставить на стол веточки засохшего чертополоха. Считается, что это растение наилучшим образом отгоняет все беды.

Также 11 февраля старались каждому члену семьи дать по три глотка святой воды, чтобы не привлечь беды в этот день.

В этот день люди просили святого избавиться от глазных недугов. Наши предки верили, что святой помогает лечить слепоту.

Хозяйки обязательно пекли пирожки с капустой. Согласно поверьям, если съесть кусочек пирога, то на протяжении всего года человек будет счастлив.

Что нельзя делать 11 февраля

Нельзя брать в руки острые и опасные предметы.

Нельзя оставлять жилище без защиты.

Нельзя ругаться и кричать на детей.

Нельзя 11 февраля поднимать ничего, что лежит около входной двери или возле ворот. Можно привлечь в свою жизнь беду.

Нельзя 11 февраля готовить блюда из мяса и молока. При этом разрешалась рыба. Остатки еды со стола ни в коем случае не выбрасывали.

Нельзя 11 января разбивать вареные яйца друг об друга. Может ваша заветная мечта не осуществится в ближайшее время.

Приметы на 11 февраля

Если снежные хлопья становятся крупными, то к оттепели.

Если холодная погода, то в августе будет очень жарко.

Если красная луна, то ждать порывистого ветра.

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