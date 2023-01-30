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Почему 1 февраля нельзя пить чай самому: приметы и важные запреты дня

30 января 2023, 22:24
Что нельзя делать никому 1 февраля и как привлечь большую удачу в дом в первый день месяца.
зима, приметы
Что нельзя делать 1 февраля / goodfon.ru

1 февраля церковь почитает память преподобного Макария Великого. В народной памяти этот день известен как Макар-весноуказчик.

В этот день верили, что обязательно надо переступить порог своего дома, сказать такие слова: "Из дома выхожу барином, а вернусь сюда боярином".

В первый день последнего месяца зимы существует множество примет, которым следовало прислушиваться.

Женщины в этот день готовили вкусные угощения и чаи. Хозяйка дома должна приготовить особенный чай из таких трав, как душица, зверобой, иван-чай и шиповник, и приправить его медом. Тогда в доме воцарятся любовь и гармония.

Что нельзя делать 1 февраля

Нельзя 1 февраля надевать одежду черного траурного цвета.

Нельзя 1 февраля тяжело работать. Можно весь год провести в бесполезном труде.

Нельзя 1 февраля вышивать, шить, вязать.

Нельзя 1 февраля пить чай в одиночестве. Можно весь год провести самому.

Нельзя 1 февраля стирать детские вещи. Стирку желательно перенести на другой, более безопасный, день.

Нельзя 1 февраля стричь волосы, особенно деткам. Примета гласит, что стрижка негативно скажется на судьбе.

Нельзя 1 февраля в грубить и сквернословить. Можно привлечь неприятности со здоровьем.

Приметы на 1 февраля

Если в этот день ясно, то ждать раннюю весну.

Если теплая погода на Макария, то первая половина лета будет дождливой.

Если много звезд на небе, то зима будет продолжительной, потепления ждать не приходится.

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