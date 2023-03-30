Почему 1 апреля категорически нельзя угощать хлебом: приметы и запреты

Что нельзя делать 1 апреля и как привлечь удачу. Приметы на 1 апреля, к которым стоит прислушиваться.

Что нельзя делать 1 апреля / pixabay

1 апреля церковь почитает память святых мучеников Хрисанфа и Дарии, которые жили в Риме в III веке и пострадали за Веру.

В народе праздник в эту дату прижился под названием Грязная Дарья или Дарья-повалиха, так как к этому дню активно таяли сугробы на дорогах,

На украинских землях издавна считали, что в эту дату просыпается домовой. Чтобы его задобрить после затянувшейся спячки, принято было оставлять угощения: хлеб и молоко.

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Что нельзя делать 1 апреля

Нельзя девушкам оборачиваться на улице. Считалось, что если ослушаться этого запрета, то оглянувшейся девушке или женщине придется целый год обходиться без внимания.

Нельзя 1 апреля думать о плохом, плакать, горевать, чтобы не привлечь неприятности и проблемы в свою жизнь.

Нельзя 1 апреля начинать новые дела, они будут обречены на провал.

Нельзя 1 апреля угощать хлебом соседей, можно навлечь на себя большую беду.

Нельзя 1 апреля сплетничать и завидовать, можно лишиться достатка.

Приметы на 1 апреля

Если на Дарью Грязную тепло и ясно, то стоит ждать сухое и ветреное лето.

Если дождь идет, то засухи летом не ждать.

Если к 1 апреля высохли дороги, то стоит готовиться к хорошему урожаю.

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