Почему 1 апреля категорически нельзя угощать хлебом: приметы и запреты

1 апреля церковь почитает память святых мучеников Хрисанфа и Дарии, которые жили в Риме в III веке и пострадали за Веру.
В народе праздник в эту дату прижился под названием Грязная Дарья или Дарья-повалиха, так как к этому дню активно таяли сугробы на дорогах,
На украинских землях издавна считали, что в эту дату просыпается домовой. Чтобы его задобрить после затянувшейся спячки, принято было оставлять угощения: хлеб и молоко.
Что нельзя делать 1 апреля
Нельзя девушкам оборачиваться на улице. Считалось, что если ослушаться этого запрета, то оглянувшейся девушке или женщине придется целый год обходиться без внимания.
Нельзя 1 апреля думать о плохом, плакать, горевать, чтобы не привлечь неприятности и проблемы в свою жизнь.
Нельзя 1 апреля начинать новые дела, они будут обречены на провал.
Нельзя 1 апреля угощать хлебом соседей, можно навлечь на себя большую беду.
Нельзя 1 апреля сплетничать и завидовать, можно лишиться достатка.
Приметы на 1 апреля
Если на Дарью Грязную тепло и ясно, то стоит ждать сухое и ветреное лето.
Если дождь идет, то засухи летом не ждать.
Если к 1 апреля высохли дороги, то стоит готовиться к хорошему урожаю.
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