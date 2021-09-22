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Побочные эффекты Аспирина: названо условие, при котором возникает серьезная угроза жизни

22 сентября 2021, 18:04

Аспирин - это повседневное болеутоляющее от болей, таких как головные боли.

Таблетки
Как правило, мужчинам и женщинам рекомендуется не пить более 14 единиц в неделю на регулярной основе. / ua.depositphotos.com

Аспирин - менее распространенное обезболивающее по сравнению с другими обезболивающими, такими как парацетамол и ибупрофен. Хотя употребление умеренного количества алкоголя, как правило, безопасно, при приеме аспирина чрезмерное употребление алкоголя может иметь тяжелые последствия.

Аспирин - это повседневное болеутоляющее от болей, таких как головные боли и боли во время менструации, а также может использоваться для снижения высокой температуры.

Национальная служба здравоохранения (NHS) заявляет, что употребление алкоголя, превышающего рекомендованные суточные нормы, при приеме аспирина может привести к кровотечению из желудка, пишет Express.co.uk.

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Как правило, мужчинам и женщинам рекомендуется не пить более 14 единиц в неделю на регулярной основе.

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"Употребление небольшого количества алкоголя во время приема аспирина обычно безопасно", - добавляет NHS.

Количество единиц напитка зависит от его размера и крепости.

Например, 0,5 л крепкого лагера содержит три единицы алкоголя, тогда как такой же объем лагера низкой крепости - чуть более двух единиц.

Рекомендуется принимать аспирин во время еды, так как у вас меньше шансов на расстройство желудка.

Детям до 16 лет также нельзя принимать аспирин. Существует возможная связь с очень редким, но серьезным заболеванием, называемым синдромом Рейе, которое может вызвать серьезное повреждение печени и головного мозга.

Если вы принимаете слишком много аспирина и испытываете побочные эффекты, такие как тошнота, проблемы со слухом или головокружение, NHS заявляет, что вам следует немедленно поговорить с врачом.

Общие побочные эффекты аспирина случаются более чем у 1 из 100 человек.

К ним относятся легкое несварение желудка и более легкое кровотечение, чем обычно, потому что аспирин разжижает кровь.

Если вы испытываете более серьезные побочные эффекты, такие как покраснение, волдыри и шелушение кожи, кашель с кровью или кровью в моче, фекалиях или рвоте, вам следует немедленно обратиться за советом к врачу.

В редких случаях возможна серьезная аллергическая реакция на аспирин.

Хотя употребление небольшого количества алкоголя во время приема аспирина обычно безопасно, это не относится ко всем обезболивающим.

Национальная служба здравоохранения рекомендует не употреблять алкоголь во время приема дигидрокодеина, габапентина и трамадола, которые отпускаются только по рецепту.

Употребление небольшого количества алкоголя во время приема парацетамола или ибупрофена обычно безопасно, но вы не должны превышать рекомендуемые пределы.

Вам следует проконсультироваться с врачом, если у вас есть какие-либо опасения по поводу потенциального воздействия обезболивающего на любые другие заболевания, которые могут у вас возникнуть.

Например, парацетамол "следует использовать с осторожностью", если у вас есть определенные проблемы со здоровьем, такие как проблемы с печенью, заявляет Национальная служба здравоохранения.

В нем также говорится, что если у вас проблемы с печенью или почками, вам не следует принимать ибупрофен, если только терапевт не скажет вам, что это безопасно.

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